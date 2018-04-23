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Mi Band 2 şarj süresi ne kadar gidiyor?

tarafından 23 Nisan 2018 Tarihinde eklendi

Xiaomi akıllı bilekliği yeni alan bir kişi şarj süresi konusunda bilgi istemiştir.

Bilekliği alan arkadaşımız şarj süresinin 2 gün gittiğini ve bir sorun olduğunu düşünmektedir.

İlk olarak kesinlikle bir sorun var. Mi Band 2 akıllı bileklik şarj süresinin uzun gitmesi ile ünlenmiştir. Tabi sadece şarj süresi değil. Teknik özellikleri ile de çok beğenilmiştir. Genel olarak araştırdığımızda ve teknoscrool olarak bizde Mi Band 2 kullancısı olduğumu için şarj süresi en az 15 gün gitmektedir. Hatta sadece bilekliği saat ve adım sayar olarak kullananlar kullanıcıların şarj sürelerinin 30 gün gittiği söylenmektedir. 2 gün şarjı giden bir Mi Band 2 bilekliğinde kesinlikle bir sorun vardır. Ya çakma marka gönderilmiştir yada bataryası artık bitmiş durumdadır. Eğer garantisi devam ediyorsa kesinlikle geri gönderiniz. Bu tarz elektronik eşyaları ikinci el ve saçma E-Ticaret sitelerinden almamak gerekmektedir.

Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda karşınızda bir ilgili bulmanız sizi mağdur etmeyecektir.

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