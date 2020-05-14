MacOS Mojave’de Ekran Resmi Nasıl Kullanılır?

MacOS Mojave ile birlikte Mac bilgisayarları, uzun zamandır eksikliğini yaşadığı ekran resmi alma aracına ulaşmış oldu.

Ekran Resmi adı verilen bu uygulama sayesinde, isterseniz ekranın belirli bir alanının resmini, isteseniz bir pencerenin ekran görüntüsünü, isterseniz de ekranın tamamının fotoğrafını çekebilir veya kaydını yapabilirsiniz.

MacOS Mojave’deki yeni Ekran Görüntüsü Alma menüsüne klavyenin Shift+comut+3 tuşlarına aynı anda basarak ulaşabilirsiniz. Tüm ekranın veya belli bir pencerenin resmini çekebileceğiniz gibi ekranın yalnızca belirli bir bölümünün de resmini çekebilmeniz mümkündür. Aynı zamanda aşağıda yer alan seçenekler, yeni menüde yer alan kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Bu seçenekler;

Ekranın Tamamını Çek

Seçilen Pencereyi Çek

Seçilen Bölümü Çek

Tüm Ekranın Kaydını Yap

Seçilen Bölümün Kaydını Yap

Ekran görüntüsü veya ekran videosunun kaydedileceği hedef bölüm gösterilmesi yer almaktadır.

Pencere seçimi yapılırken, seçilen alanın en-boy ölçülerinin de gösteriliyor olması kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Ekran görüntüsü aldıktan sonra alınan ekran görüntüsü ekranın sağ alt köşesinde ön izleme olarak belirtilir. Belirtilen ön izleme görüntüsüne tıkladığınız zaman yeni ön izleme düzenleme aracı açılıyor. Ekran görüntüsü üzerinde yapacağınız düzenlemeleri buradan hızlı bir şekilde yapabilmeniz mümkündür.

Çektiğiniz ekran resimleri masaüstünüze “Ekran Resmi [tarih]-[saat].png” adıyla kaydedilir.

MacOS Mojave veya bir sonraki sürümlerinde, Ekran Resmi uygulamanın seçenekler kısmından kaydedilmiş olan ekran resimlerinin saptamış olduğu konum bilgilerini de değiştirebilmeniz mümkün hale gelmiştir. Küçük resimleri bir klasöre veya belgeye de sürüklemeniz mümkündür. Uygulama ekran görüntüsü alırken aynı zamanda ses ve video kaydı da alabilmesi mümkündür.

MacOs Mojave Ekran Resmi Kayıt Etme Veya Silme İşlemi

Ekranın sağ alt köşeden aldığınız görüntüye ulaşabilirsiniz. Çektiğiniz görüntüyü kayıt edebilir veya silebilirsiniz. Silinen görüntüyü daha sonra çöp kutusundan tekrar silerek bilgisayarınızdan komple silebilirsiniz.

MacOs Mojave işletim sisteminde son zamanlarda resim düzenleme araçları üzerine güncelleme yapılıyor. Bu durum eskiye göre daha kaliteli ekran resmi alabilmenizi sağlaması açısından oldukça önemlidir. Yüksek sesli video ve ses kayıtları araçları üzerinde yapılan geliştirmeler kullanıcıların daha yüksek performans ile çalışmalarını tamamlamasına yardımcı olur.