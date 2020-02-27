LG V50 ThinQ 5G performansı ve kamerası ile ön planda

5G destekleyen telefonlar yavaş yavaş tanıtılmaya başlandı. LG’nin yeni 5G destekleyen telefonu V50 ThingQ teknik özelliklerine kısaca bakalım.

6.4 inçlik 538 PPI Piksel yoğunluğunda OLED ekran teknolojisi kullanılmıştır. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Bu modeli 4000 mAh’lık hızlı şarj destekli batarya desteklemektedir. LG V50 ThingQ kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 MP arka ana kamera, 16 MP ikinci arka kamera ve 12 MP çözürlükte üçüncü arka kamera bulunmaktadır. Ön kamera 8 MP ve 2 MP olmak üzere 2 adet selfie kamerası bulunmaktadır.

LG V50 ThingQ performans olarakta oldukça başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2.84 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti bulunuyor. Adreno 640 grafik işlemcisi yer almaktadır. 6 GB RAM ve 128 GB’lık dahili depolama hafızası ile üst segment bir model olduğunu kanıtlamaktadır.

NFC, suya ve toza karşıda dayanıklılığı bulunun LG V50 ThingQ modeli henüz ülkemizde satılmamaktadır. Gelip gelmeyeceği konusunda da herhangi bir netlik bulunmuyor.