LG OLED TV kampanyası başladı

2018 Dünya kupası maçları 14 Haziran 2018 günü start alıyor. Dünya kupası maçları yaklaşdıkça teknoloji devleride Televizyonlarında büyük indirimler ve kampanyalar yapmaya başladı.

LG, Dünya kupası maçlarını keyifle izlemeniz için alacağınız televizyonun yanında LG SK5 Soundbar ses sistemini hediye ediyor.

Tabi LG’den herhangi bir televizyon alana bu ses sistemi verilmiyor. LG’nin resmi internet sitesinde 3 adet model bu kampanyaya dahil edildiği yazmaktadır. LG marka OLED65B7V, OLED55B7V veya OLED55C7V model televizyon satın alanlar LG SK5 Soundbar’ı hediye olarak alacaktır.

LG’nin OLED serisi tartışılmayacak derecede kaliteli ve harika görüntüler alabileceğiniz bir televizyondur.

Bu 3 televizyonun en düşük fiyatı 7999 TL’den başlıyor ve en pahalı olan modeli ise 12.399 TL fiyat aralıklarında değişmektedir.

LG’nin bu televizyonların yanında verilecek olan ses sistemi Amazon’da 250 Euro’dur. Kampanyaya katılmak istiyorsanız LG’nin resmi sayfasından başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. Kampanya 21 Mayıs – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerlidir.

Sonuç olarak baktığımızda televizyon keyfinize önem veriyorsanız kaçırmamanız gereken bir fırsat diyebiliriz. Tabi bu işler tamamen maddi imkan ile doğru orantılıdır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)