LG K9 özellikleri

LG K9 teknik özellikleri hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istedik.

LG K9’da 5. inçlik IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 294 Piksel yoğunluğuna sahip ve ekran/gövde oranı yüzde 64.36’dır. Bu telefonu 2500 mAh’lık bir batarya destekliyor. Batarya malesef değiştirelemektedir. 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera yer almaktadır. Performans konusunda ise 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 yonga seti bulunmaktadır. 2 GB RAM ve Adreno 304 grafik işlemcisi bulunuyor. 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken microSD hafıza kartı ile 32 GB’a kadar kapasitesini artırabilirsiniz. 4.5G desteğininde olduğunu hatırlatalım.

LG K9 Türkiye fiyatı konusunda net bilgi bulunmuyor. Sonuç olarak baktığımızda LG K9 modeli alt segment bir telefondur. Genel olarak 4.5G desteği olsun ve internette sosyal medya uygulamalarını rahatlıkla kullanmak isteyenlerin tercih edebileceği bir modeldir.

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