LG K50 desen kilidi koyma ve açma

Akıllı telefonlarda en çok tercih edilen kilit yöntemi kesinlikle desen kilididir.

Özellikle telefonda parmak izi okuyucusu bulunmuyorsa desen kilidi koyma en mantıklı, en hızlı ve güvenli olan seçenektir. Bu yazımızda sizlere LG K50 desen kilidi koyma adımlarından bahsetmeki istiyoruz.

LG K50 desen kilidi koyma

İlk olarak Ayarlar sekmesine giriş yapınız.

Daha sonra genel sekmesi altında yer alan kilit ekranı ve güvenlik‘e dokununuz.

Ekran kilidini seçin butonuna basınız.

Karşınıza çıkan seçeneklerden istediğiniz ekran kilidi türüne basınız.

Desen kilidini seçtikten sonra sizden 2 sefer desen çizmenizi isteyecektir.

Daha sonra her ihtimale karşı desen kilidini unutursanız sizden PIN kodu isteyecektir. Bu sayede PIN kodu ile desen kilidini unuttuğunuzda açabileceksiniz.

Not: Arada sırada telefonu PIN kodu ile açınız. Herhangi bir unutma olduğu zaman mecburen format atmak zorunda kalabilirsiniz.