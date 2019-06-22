LG G4 fotoğrafları bilgisayara aktarma

Zeynep isimli ziyaretçimiz bize bir destek maili göndermiştir. Sorduğu soruyu sitemizde yayınlayarak beraber bir çözüm yöntemi bulmak istiyoruz. Kendisi birçok yöntem denemesine rağmen telefonundan fotoğrafları bir türlü yedeklemediğini iletmiştir.

SORU:

Merhaba,

LG G4 model telefonumun fotoğraf galerisinde 6.000 civarı fotoğraf görünüyor ama telefonumu USB ile bilgisayara bağladığımda bu fotoğraflar bilgisayarda görünmediği için aktaramıyorum.

USB PC bağlantısı yaptığımda Ortam cihazı (MTP) seçili olduğunu kontrol ediyorum. Sadece SD Kartın içerisinde DCIM klasöründeki fotoğrafları görünüyor. Bununla birlikte fotoğrafların büyük çoğunluğu dahili depo biriminde. Dahili dahili depolama birimi ekranda kırmızı görünüyor ama içinde fotoğrafların olduğu storage/kamera dosyası yok. Bilgisayardan ve telefondan gizli dosyaları göster ayarını da yaptım yine sonuç alamadım. Bu resimleri bilgisayarıma aktarma konusunda bana yardımcı olabilir misiniz.

Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

CEVAP:

USB Bağlantısı ile aktarımı denediği için aklımıza gelen çözüm yöntemi Airmore uygulamasıdır.

Google Play Store’da bulunan Airmore uygulamasını indiriniz.

Daha sonra uygulamayı çalıştırın ve bilgisayarınızdan http://web.airmore.com/ adresine giriş yapınız.

Airmore internet adresine giriş yaptığınızda kare kod göreceksiniz. Telefondan kare kod işleşmesi sağladıktan sonra bilgisayarda detaylı bir menü açılacaktır.

Siz buradan fotoğrafları seçip “dışa aktar”seçeneğine basarsanız tüm fotoğraflarınız bilgisayara inecektir.

Bu yöntemi deneyenler olumlu veya olumsuz olarak dönüş yaparsa çok memnun oluruz.