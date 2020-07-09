LG G2, G3 Ve G4’E Hard Format Nasıl Atılır?

LG G2 ile beraber telefon sektöründe büyük bir çıkış yakalamıştı. Açma kapama tuşunu arka kapağa almasıyla beraber adeta bir devrime imza attı. Daha sonraları G3 ile beraber satışlarda en yakın Android tabanlı telefonları geride bıraktı. G3’te ise G2’den ilham aldıkları tasarımı geliştirerek ekran oranını büyüttüler. Kamera açısından ise kendini ispatlamış olması güvenilirliğini de arttırdı. Daha sonraları bu başarıyı G4 ile devam ettirmek isteseler de diğer markaların tasarım konusunda yapmış olduğu adımlara karşı biraz sönük kaldılar. Yazımızın devamında ise G2, G3, G4 modellerine Hard Format atım aşamaları yazıyor.

Hard Format Nedir?

LG’nin bahsetmiş olduğumuz bu modellerine format atmanın 2 farklı yolu vardır. İlki telefon ayarlarından direkt olarak fabrika ayarlarına döndürmektir. İkincisi ise soft format adı verilen format yönetimidir. Bunlar için farklı senaryolar olacağından eğer telefonunuz hiç açılmıyorsa ayarlara girmeniz de mümkün olmayacaktır. Bu durumda telefonun tuşlarını da kullanarak yapılan format işlemine Hard Format denir.

Hard Format Nasıl Atılır?

Telefonunuzun hiç açılmadığı yanıt alamadığınız durumlarda kullandığımız bu yöntem için telefon kapalı durumdayken ses kısma ve güç düğmelerine aynı anda basılı tutun. Anlatılan adımları uygulamadan önce telefonunuzun şarjının %50’nin üzerinde olmasına dikkat ediniz.

Eğer şarjınız yoksa şarjda iken de format atma işlemi uygulanabilir. Telefonun ekranı açılınca elinizi güç düğmesinden çekin ve aynı hareketi tekrarlayarak yeniden tuşa basın. Bu adımları uygularken dikkat edilecek nokta ses kısma tuşundaki elimizi hiç çekmiyoruz. Bunlar uyguladıktan sonra ekranda ”Factory Data Reset” yazısını göreceğiz.

Bu işleme geldiğinizde dokunmatik ekran çalışmayabilir bunun için ses açma ve kapama tuşlarını kullanarak yukarı aşağı işlemini onaylamak için güç tuşunu kullanmamız gerekiyor. Bu ”Factory Data Reset” ekranında reset işlemini onaylayarak işlemi başlatalım. Bu adımda sizden iki kere evet cevabını vermeniz istenecektir. Bu güvenlik önlemi yanlışlıkla reset atmanıza engel olmak amaçlı eklenmiştir. Bu adımları uyguladıktan sonra telefonunuz kısa bir süre içinde gerekli olan işlemleri gerçekleştirerek telefonun formatlama işlemini tamamlayacaktır.