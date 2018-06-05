Kulaktan ateş ölçer mi yoksa koltuk altı mı daha doğru sonuç verir

Kulaktan ateş ölçümleri diğer ölçüm bölgelerine göre daha net ve sağlıklı sonuçlar sunmaktadır.

Kulaktan alınan ölçümler ana vücut sıcaklığını doğru bir şekilde yansıtır. Çünkü kulak zarı beynin sıcaklık kontrol merkezi olan hipotalamus ile aynı kan akımınıpaylaşır.

Kulaktan ölçüm yaptığınızda birçok kez 37.7 dereceyi görüp ateşinizin olduğunu varsayabilirsiniz.

0-3 aylık arası çocuklar ateş derecesi şöyle;

35.8 ile 37.4 arası normaldir. 37.4’ün üzerinde göreceğiniz ateş ölçümünde hemen doktora başvurunuz.

3-36 aylık çocuklarda ateş ölçüm değerleri şöyle:

35.4 ile 37.6 arası normal, 37.6 ve 38.5 hafif ateş ve 38.5 üzeri yüksek dereceye ulaşmış demektir.

36 aydan büyük çocuklar ve yetişkinler için ateş ölçüm değerleri;

35.4 ile 37.7 arası normal ateş, 37.7 ile 39.4 yükselen ateş ve 39.4 üstü riskli seviyededir.

Gördüğünüz üzere 37.7 derecede yetişkinlerde normal bir derecedir. Ateş var deyip paniğe kapılmayınız. Kulaktan ölçüm yapan ateş ölçerler, koltuk altı ölçüm yapan cihazlara göre fazla çıkmaktadır.

KULAKTAN ATEŞ ÖLÇER Mİ YOKSA KOLTUK ALTI ATEŞ ÖLÇER ALMALIYIM

Genel olarak bakıldığınızda hastanelerde artık kulaktan ölçüm tercih ediyor. Kulaktan ölçerler pratik ve hızlı olduğu için seviliyor. Özellikle küçük bir bebeğiniz varsa kesinlikle kulaktan ölçen almalısınız. Bebeklere hiçbir şekilde koltuk altı ölçüm yapamazsınız. Bazı markaların koltuk altından 10 saniyede ölçüm yapanları var ama fiyatı kulaktan ölçerler ile aynıdır.

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