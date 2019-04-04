Koşu bandında ilk egzersiz süresi ne kadar olmalı?

Bir ziyaretçimiz evde spor yapmak için koşu bandı aldığını, ilk defa bu tarz bir spor aletini deneyeceği için egzersizin ne kadar yapılacağı konusunda yardım istemiştir.

Normal şartlarda genellikle spor yapanlar egzersizi yorulma oranına göre ayarlamaktadır. Fakat internetten ufak bir araştırma yaptık ve güzel bir açıklama bulduk.

Bu açıklamayı eklemek istedik.

2 dakika boyunca, 4.8 km hızla 2 dakika boyunca ısınma hareketleri yapınız ve hızı 5.3 km yada 5.8 km hıza ayarlayınız, bu iki hızda egzersize devam ediniz. Ardından, kendiniz zorlanma hissetmeyene kadar her 2 dakikada bir 0.3 Km hızınızda bir hız artışı yapınız, bu rahatsız edici geldiyse, lütfen 0.3 km yavaşlatınız. Hızı düşürmek için 4 dakika veriniz.

Yukarıdaki talimatları bizde 2 kez denedik ve spordan keyif aldığımızı söyleyebiliriz. Eğer sizlerin farklı bir çalışma şekliniz varsa ve bize bildirirseniz çok memnun oluruz. Özellikle spor uzmanlarından güzel çalışma yöntemleri gelirse bu konu içerisine ekleyip daha çok kişinin faydalanmasını istiyoruz.