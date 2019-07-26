Klavye’de otomatik metin yazı düzeltme özelliği kapatma

Akıllı telefonlarda en çok kullandığımız bölüm kesinlikle mesaj yazma bölümüdür. Özellikle sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan kişiler mesaj yazarken telefonun otomatik olarak metin düzeltmesine gıcık kapmaktadır. Bu yazımızda sizlere otomatik yazı düzeltme özelliğini nasıl kapatabileceğiniz konusunda resimli anlatım yapmak istedik.

Otomatik metin düzeltme kapatma

İlk olarak aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi “virgül” tuşuna basılı tuttuğunuzda Ayarlar çark sekmesinin açıldığını göreceksiniz.

Virgül tuşundan elinizi kaldırmadan Ayarlar sekmesine kaydırdığınızda bir menü açılacaktır.

Açılan ekranda ” Metin düzeltme” bölümüne giriş yaptığınızda aşağıdaki gibi ekran açılacaktır.

Yukarıdaki gibi “Otomatik Düzeltme” butonunu kapatmanız yeterli olacaktır. Artık bundan sonra yazdığınız metinler otomatik olarak düzeltilmeyecektir. Tekrardan klavye’de otomatik metin düzeltmeyi aktif etmek için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.