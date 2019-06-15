Klavye dili değiştirme ve başka bir dil ekleme (Xiaomi)

Sizlere bu yazıda Xiaomi klavye dili değiştirme ve Xiaomi klavye farklı dil ekleme konusunda bilgi vermek istiyoruz. Biz aşağıdaki adımları Pocophone F1 modeline göre anlatıyoruz. Zaten diğer Xiaomi modelleri de aynı klavye’yi kullandığı için herhangi bir zorluk olmayacaktır. Hatta GM modelleri de aşağıdaki adımları uygulayarak klavye dilini değiştirebilir.

Yukarıdaki fotoğrafta gözüktüğü gibi “virgül” tuşuna basılı tuttuğunuzda “Ayarlar” çark simgesini göreceksiniz. Bu bölüme giriş yaptığınızda aşağıdaki fotoğraftaki gibi bir menü açılacaktır. Siz “Diller” bölümüne basınız.

Diller bölümüne geçtiğinizde ekranın aşağısında “Klavye ekle” butonunu göreceksiniz. Bu diller kategorisine girdiğinizde bütün dillerin listesini göreceksiniz. Eklemek istediğiniz dili seçtikten sonra “Bitti” butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Xiaomi klavye dili ekleme konusunda bize sormak istediğiniz soru olursa yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Son olarak dili eklendikten sonra diller arası geçişi hızlı olarak yapmak için aşağıda resimde gözüken butona basmanız yeterli olacaktır.

Butona bastığınız daha önceden yüklemiş olduğunuz diller çıkacaktır. Hızlıca geçiş yapabilirsiniz.