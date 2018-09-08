Kilere lamba elektrik tesisatı nasıl çekilir?

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Bir ziyaretçimiz bize bir soru göndermiştir. Fakat bizim bu konu ile teknik bilgimiz olmadığı için kendisine yardımcı olamadık.

Gelen soruyu buraya yazarak bu yazımızı okuyan elektrik bilgisi olan ziyaretçilerimiz bize cevap verebilirse çok memnun oluruz. Hem biz hem başka kişiler bu tarz sorunlar ile karşılaştığında güzel bir konu oluşturmuş olacağız.

Soru: Evimizin kiler odasında herhangi bir elektrik tesisatı bulunmamaktadır. Bu kiler odasına lamba çekmek istiyorum. Yan tarafta mutfak var ve en yakın lamba anahtarı burada mevcuttur. Mutfak prizi uzakta olduğu için aydınlatma anahtarından elektrik alıp kilere bağlamak istiyorum. Çok eletkrik bilgim olmadığı için bana yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.

Bu soruya cevap geldiğinde ekleyeceğiz. Cevaplarınızı yorum yazarak bize iletebilirseniz çok memnun olacağız.

Yardımlarınızı bekliyoruz