Kaybolan telefon internetten yeri nasıl bulunur?

Android ile çalışan ve bir Google hesabına bağlı olan telefonunuzun konumunu yani tam yerini görebilirsiniz. Google tarafından verilen hizmet sayesinde, kaybettiğiniz ya da çalınan telefonunuzun konumunu web üzerinden tespit edebilirsiniz.

Google Cihazımı Bul Servisi

Google hesabı kurulu, Android ile çalışan bir cihazın harita üzerinde konumunu yani yerini görebilir ve tespit edebilirsiniz. Bu servis Google tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Ancak bu servisin çalışabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir, tüm bu şartlar gerçekleşmiş ise, cihazın konumu rahatlıkla bulunabilir. Google hesabı eklediğinizde, otomatik olarak “Cihazımı bul” etkin haldedir.

Cihazımı Bul Servisi için Gereken Şartlar

Cihaz açık olmalıdır,

Cihazda bir Google Hesabı olmalı ve oturum açılmış durumda olmalıdır,

İnternete (Mobil veriye veya kablosuz ağa) bağlı olmalıdır,

Cihaz Google Play’de görünür durumda olmalıdır,

Cihazın konum özelliği açık durumda olmalıdır,

Cihazda “Cihazımı Bul” özelliği açık olmalıdır.

Tüm bu şartları sağladığınıza eminseniz, aşağıdaki servise giderek cihaz ile ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

Bunun için telefonunuzda Kurulu olan Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra, Google Find My Device servisi Web sayfasına girmektir. Cihazınızın yeri tespit edilecek ve harita üzerinde konumu bulunacaktır.

Bu servise girdiğinizde, karşınıza telefon modeli ve bazı bilgiler gelmektedir, burada cihazın model adını görürsünüz, yanında bulunan (!) işaretine tıkladığınızda cihazın İMEİ numarasına ve ilk kayıt tarihine ve son görülme tarihini de ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki adresten servisin web sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://www.google.com/android/find?hl=tr&u=0

Bu esnada, karşı tarafa “Cihazımı bul özelliği bu cihazın yerini buldu” uyarısı gönderir, yani telefonu bulan kişi sizin telefonun yerini tespit ettiğinizi bilir.

Ayrıca telefonunuza uzaktan müdahale ederek, bazı işlemleri de yapabilirsiniz.

Google cihazımı bul servisi ile kaybolan ya da çalınan telefonlarınız için yapabileceğiniz bir kaç seçenek yer alır sırasıyla bunları yapmanız gerekmektedir. Bu seçenekler şu şekildedir.

Cihaz sessize alınmış bile olsa, sesini 5 dakika arayla çaldırmak

Cihazı kilitlemek ve Google hesabından çıkış yapmak

Cihazı sıfırlamak ve tüm veriyi silmek

Bunun dışında burada tespit edilen telefon için yapılacak bazı işlemlerde yer alır. Bunlar cihazın çalınma veya kaybolma ihtimaline karşı yapılacak olan işlemlerdir.

Kaybolan veya çalınan cihazın sesini 5 dakika arayla çalınmasını ve bu şekilde uyarı vermesini sağlayabilirsiniz.

Cihazı buradan dilerseniz kilitleyerek, kötü amaçla kullanımın önüne geçebilirsiniz. Bu seçenek telefonun çalınma ihtimaline karşı alınmış bir tedbirdir.

Cihazın ekran kilidini devreye sokabilirsiniz ve Google hesabınızın oturumunu kapatabilirsiniz, bu şekilde kötü niyetli kişilerin telefonunuzdan işlemler yapmasına önlem almış olursunuz. Ancak bu durumda bile cihazınızın yerini bulmaya devam edebilirsiniz.

Telefonu Uzaktan Çaldırın

Cihazınızı kaybettiniz, uzaktan Google servisi üzerinden, telefonunuz sessiz modda bile olsa, çaldırabilir ve yerini u şekilde tespit edebilirsiniz.

Cihazı Kilitleyin

Cihazınızın çalınma ihtimaline karşı Google cihazımı bul servisinden yararlanarak, cihazı kilitleyebilirsiniz, ayrıca hesap bilgilerinizin erişimine engel olmak için Google hesaplarınızdan çıkış yapabilirsiniz.

Google hesaplarından çıkış yapmak, cihaz ile olan irtibatı kesmeyecektir.

Telefonunuzdaki Verileri Silin

Bunların dışında son olarak, telefonun içindeki verileri sıfırlamak isteyebilirsiniz. Ancak bu seçenek, cihazın içinde yer alan tüm veriler ile birlikte Google hesabınızı da ortadan kaldıracağı için, bu işlemden sonra telefonunuzu hiçbir şekilde göremez ve uzaktan bir işlem yapamazsınız.

Son seçeneği, eğer telefonu artık kullanmayacaksanız veya çalındığında artık geri alma imkânınızın olmadığı durumlarda kullanmanızı öneririz, bu işlemden sonra anlattığımız özelliklerin hiçbirini kullanamazsınız.