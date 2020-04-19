Kalp atış hızı ölçümleri yapmadan önce bunlara dikkat

Bildiğiniz üzere akıllı bileklik ve akıllı saatlerde kalp atış hızını ölçen sensörler bulunmaktadır.

Birçok kişi bu ölçüm oranına inanırken birçok kişide güvenilir bulmamaktadır. Bu yazıda sizlere kalp atış hızını ölçmeden önce yapmanız gerekenler bildirmek istedik. Eğer bunları yapmadan ölçüm yaparsanız kalp atış hızınız normalde daha yüksek çıkar ve kendinizi psikolojik olarak etkilersiniz.

Ölçümleri almadan önce 5 dakika dinlenin.

Eğer ölçüm beklenen kalp atış hızından çok farklı ise, 30 dakika dinlenin ve tekrar ölçün.

Kış aylarında ya da soğuk havalarda, kalp atış hızınızı ölçerken ısınızı koruyun.

Ölçüm almadan önce tütün içmek ya da alkol almak kalp atış hızınızın normal kalp atış hızından farklı olmasına sebep olabilir.

Kalp atış hızı ölçümlerini alırken yürümeyin, esnemeyin veya derin soluk almayın. Bunları yapmanız kalp atış hızınızın yanlış kaydedilmesine sebep olabilir.

Kalp atış hızı ölçümleri ölçüm yöntemine ve alındıkları ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Aslında yukarıda yazanların birçoğunu biliyorsunuz. Bunları neden yazdınız diye kızmazsanız çok memnun oluruz.