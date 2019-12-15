İşletme İçin IGTV Nasıl Kullanılır? IGTV Nedir?

IGTV, Android ve IOS işlemcili cihazlar için Instagram’ın bağımsız bir uygulamasıdır. Ne kadar bağımsız bir uygulama olarak tanımlansa da, temelde yalnızca Instagram uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanılır.

Instagram ve IGTV Videolarının Farkı

Instagram’ın 1 dakikalık kısa video deneyimleri sunmasının aksine IGTV’de 60 dakikalık videolar yüklemek mümkün. Ayrıca, IGTV video formatı siyah çerçevesiz, dikey ve tam ekran olarak izlenmektedir. Bu videoların Instagram’dan bir diğer farkı da, siz silmediğiniz sürece kanalınızda kalıcılığını korumasıdır.

IGTV Kullanmak

IGTV kullanmak için öncelikle kanal oluşturmanız gerekir. Eğer bir Instagram hesabınız varsa ana akışın sağ üstünde konumlandırılmış olan sembolü ile kolayca IGTV ulaşabilir ve talimatları takip ederek videolarınızı eklemeye başlayabilirsiniz. Videolar otomatik oynatma özelliğine sahiptir ve gizli profil özelliği olanların dışındaki herkesin eklediği videolar ortak bir alanda sınırsızca izlenebilir. Ayrıca eklediğiniz videoların ön izlemelerini isterseniz eşzamanlı olarak hem Facebook hem de Instagram akışta da paylaşılabilirsiniz.

İçerik Üreticilere Özel

Instagram’ın içerik üreticilerine IGTV sunmasıyla aynı zamanda, işletmelerinde daha büyük bir hedef kitlesine ulaşmaları ve yakınlaşmaları amaçlanmıştır. Dikey video ile IGTV avucunuzda sloganı işletme ve takipçilerine farklı bir deneyim vadetmektedir. Hesabınızı kalıcı bir ticarethaneye dönüştürmek için satış hunisi yönetiminden de yararlanarak; marka videoları, etkinlik ve çekiliş videoları, açıklayıcı videolar, demo videoları, eğitim videoları ve daha birçok konu da ziyaretçilerinizin ilgisini uyandıracak paylaşımlar yapabilirsiniz. Hesabınız üzerinden paylaşımlarınızın görüntülenme, beğenme ve yorum rakamlarını görebilir ve hedef kitle tutma başlığı altından da ortalama izleme yüzdenizi takip edebilirsiniz.

IGTV Video Yükleme Gereklilikleri

Video yükleme uzunluğu min. 1 dakika olarak belirtilmiş. Uygulanamaya eklenecek maksimum video yükleme uzunluğu ise; mobil cihaz üzerinden 15 dakika, web sitesi üzerinden 60 dakikadır. Format olaraksa MP4 olmalıdır.

Video çözünürlüğü ve boyutu ise;

Uygulama 9:16 orana sahip dikey video ve 16:9 oranına sahip yatay video yüklemeye imkân veriyor. Videolar min. 30FPS(kare/saniye) ve min. 720piksel çözünürlükte olmalıdır. Ayrıca, 10dk. veya daha kısa videolar için maksimum 650mb. dosya boyutu, 60 dakikaya kadar olan videolar için ise 3.6gb dosya boyutu tanımlamıştır.