iPhone’dan Android’e Müzik Aktarma

İPhone cihazlardan, Android bir cihaza müzik nasıl aktarılır? Bu iş biraz zor gibi görünse de, aslında basit olarak kullanabileceğiniz yöntemlerde vardır.

Bu yazıda size kolayca nasıl İphone’dan Android bir telefona müzik aktarabilirsiniz bunu anlatacağız.

Bu işlem için üçüncü parti bazı uygulamalar bulunsa da biz İPhone cihazlarda dosya yönetiminde kullanılan iTunes yazılımından yararlanarak nasıl müziklerinizi aktarabilirsiniz bundan bahsedeceğiz.

iTunes ile Müziği Senkronize Etme

iPhone ir cihazdan, iTunes ile dilediğiniz bir müzik dosyasını, Android cihaza aktarabilirsiniz. Bunun için başka bir yazılım kullanmanıza gerek yoktur, sadece iTunes ile bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

iPhone cihazınızdaki tüm müzikleri aktarmak istiyorsanız, ilk yapmanız gereken şey tüm müzik dosyalarını iTunes yazılımı ile senkronize etmektir. Bu şekilde yapacağınız eşitleme işlemi sonrasında iTunes arşivinizde senkronize olmasını da sağlamış olursunuz.

İPhone’unuzdaki müzikleri iTunes arşivinize senkronize etmeniz gerektiğinde aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta bulunmaktadır.

Müzik parçalarınız iTunes Store’dan satın alınmamışsa ve dolayısıyla Apple ID’nize bağlı değilse, iPhone’unuzdan bir PC’ye müzik aktarmak için bu seçeneği maalesef kullanamazsınız, bu durumda üçüncü taraf bir program kullanmak durumundasınız.

Bilgisayar’da iPhone’dan Android’e Müzik Nasıl Aktarılır?

Yukarıda da belirttiğimiz şekilde, tüm şarkılarınızı iTunes Kitaplığınızla senkronize ettikten sonra, bilgisayarınıza bağlayacağınız Android cihazınıza kolayca aktarabilirsiniz

iPhone’dan Android için Müzik Aktarma İşlemi Nasıl Yapılır?