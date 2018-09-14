iPhone Xs ve Xs Max çift SIM kart nasıl kullanılır?

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Apple yeni tanıtmış olduğu iPhone Xs ve iPhone Xs Max modelinde bir ilke imza attı. iPhone XS çift SIM kart nasıl takılır konusunda sizlere bilgi vermek istedik.

Apple gerçekleştirdiği büyük etkinlik ile yeni amiral gemisi modelleri tanıttı. Teknoloji tutkunları iPhone X’e göre çok fazla bir farklılık olmadığı düşünüyor fakat çift SIM kart desteği ile Apple kendini aştı diyebiliriz.

Çift SIM kartlı telefon kullanmak ayrıcalık yaratıyor. Tabi çift SIM kart deyince iki adet SIM kart kullanılmıyor. Apple’ın çift SIM kart desteğinden faydalanmak istiyorsanız bir tane normal kullandığınızda SIM kart ve bir tane de eSIM kullanmanız gerekmektedir. eSIM kart anakarta entegre edilmiş SIM karttır.

eSIM kart desteği bizim ülkemizde bulunmamaktadır. şu an 10 ülke eSIM desteği vermektedir. Türkiye’de eSIM hizmetine ne zaman geçilir konusunda herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

eSIM nedir, ne işe yarar?

eSIM bir SON-8 IC paketidir, mobil cihazların anakartına doğrudan monte edilir. Sadece 6mm (U) x 5.0mm (G) x 0.9mm (Y) boyutlarındadır.Nano-SIM’e göre daha küçüktür ve mobil cihazın daha ince bir tasarıma sahip olmasını sağlar.