iPhone X veya sonraki modellerde aygıtınızı yeniden başlatma işlemi

iPhone X nasıl yeniden başlatılır? iPhone X cihazımı yeniden başlatamıyorum ya da nasıl başlatabilirim hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, sizin için cihazınızı yeniden başlatma konusunda hazırladığımız yazımızı okuyarak, bu işlemi hemen yapabilirsiniz.

iPhone cihazlarda X modelinden sonra yeniden başlatmak için gereken tuş kombinasyonu, önceki modellere göre değişikliğe uğramıştır. Yeniden başlatma tuş kombinasyonu değiştiği için bazı kullanıcılar da iPhone X yeniden başlatmada sorunlar ve bazı zorluklar yaşamaktadırlar.

iPhone X modelinde yeniden başlatma nasıl gerçekleşir, anlatmadan önce cihazın tuşları ile alakalı birkaç bilgi vermek gerekiyor. Cihazda, ses açma ve kısma tuşları cihazın sol tarafında yer alır, ana ekran düğmesi ise diğer taraftadır.

Cihazınızı yeniden başlatmak için, yan tarafta bulunan düğme ile birlikte ses açma veya kısma düğmelerinden herhangi birisini basılı tutun, ekranda sürgü işareti çıkacaktır.

Ekrandaki sürgüyü sürükleyerek cihazı kapatınız, cihaz kapandıktan sonra yan düğmeye, ekranda Apple logosunu görünceye kadar basılı tutun.

Bu şekilde iPhone X cihazınızı tekrar başlatmış olursunuz.