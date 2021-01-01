iPhone ve Android’de WhatsApp komple hesap silme

WhatsApp uygulamasında hesabınızın komple silinmesi konusunda sizlere ufak bilgilendirme yapmak istedik. WhatsApp hesabınızı tamamen silmek için size bir seçenek sunmaktadır. Her ne kadar çok fazla tamamen silmek isteyen olmasa da yinede biz isteyen olabileceği ihtimali ile sitemize bu yazıyı eklemek istedik.

İlk olarak WhatsApp uygulamasını açınız.

Daha sonra sağ üst tarafta bulunan 3 nokta üst üste butonuna basınız.

Buradan Diğer seçenekler > Ayarlar > Hesap > Hesabımı sil’e dokunun.

Telefon numaranızı girdikten sonra “Hesabımı sil” butonuna basınız.

Sizden neden silmek istediğinize dair bir seçenekler çıkacaktır.

Herhangi bir tanesini seçtikten sonra “Hesabımı sil” demeniz yeterli olacaktır.

Hesabınızı sildiğinizde:

Hesabınız WhatsApp’tan silinir.

Mesaj geçmişiniz silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

WhatsApp bilgilerinizin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bilgilerinizin kopyaları ise 90 günlük süre bittikten sonra da olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bu süreçte WhatsApp’tan bilgilerinize erişmeniz mümkün değildir.