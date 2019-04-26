iPhone Restore İşlemi Nasıl Yapılır?

Restore kelimesi bir nesnenin eski, ilk yapıldığı şekil anlamına gelmektedir. Restore kelimesini tarihi eserler de evlerde ya da mobilyalar için kullanıldığını duymuşsunuzdur.

Bir cihazın restore edilmesi ise o cihazın fabrika ayarlarına geri döndürülerek ilk üretildiği günkü durumuna getirilmesidir.

Restore İşlemi Yapılmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Restore işlemi yapıldıktan sonra cihazda hiçbir kişisel bilgi kalmayacaktır. Cihazın içinde bulunan kişiler, fotoğraflar, videolar, alınmış notlar, belirli bir tarihe ayarlanmış hatırlatmalar, müzikler, indirilmiş ya da farklı şekilde yüklenmiş tüm dosyalar silinecektir. Bundan dolayı restore işleminden önce dosyalarınızı ve verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız yedekleme yapmanız gerekmektedir.

Restore İşlemi Nasıl Yapılır?

Restore işlemi kullandığınız cihazın işletim sistemine göre değişmektedir.

Android İşletim Sistemlerinde Restore (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) İşlemi Nasıl Yapılır?

Android işletim sistemine sahip iseniz birkaç dokunuşla bu işlemi yapabilirsiniz. Yedekleme yapma işlemini mail adresinize yapabilir, Google Drive veya Dropbox gibi programlar kullanarak bulut teknolojisi ile yapabilir ya da USB bağlantısı ile bilgisayarınızdan da yapabilirsiniz. Ama yedeklemelerin eksiksiz yapıldığından emin olmak gerekir. Bir daha geri dönüşü olmayacaktır

Yedeklemeler bittikten sonra fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Fakat bu Android cihazların modeline göre değişmektedir. Bazı cihazlarda Ayarlar’da bulunan Genel menüsünde bulunurken bazı cihazlar Ayarlar menüsünden Güvenlik bölümüne girerek bulunabilir. Sadece cihazda fabrika ayarlarına sıfırla butonunu bulmanız sizin için yeterli olacaktır.

İOS İşletim Sistemine Sahip Cihazların Restore (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) İşlemi Nasıl Yapılır?

İOS Apple markasına ait mobil işletim sistemidir. iPhone Cihazlar İOS işletim sistemine sahiptir. Bundan dolayı iPhone cihazlar gibi İOS işletim sistemine sahip cihazların restore edilmesi Android işletim sisteminde olduğu gibi değildir.

iPhone cihazların fabrika ayarlarına sıfırlanması için iTunes adlı programın son sürümünün web sitesinden indirilmesi ve bilgisayara kurulması gerekmektedir. iPhone cihazları özel olarak yedekleme yapmanıza gerek yoktur. Çünkü restore ederken iPhone size bu soruyu soracaktır. Bu işlem bazı Android işletim sistemli cihazlarda olsa da modellerin farklılığına bağlı olarak değişmektedir.

Bilgisayarınızda kurulu olan iTunes programını açın. Cihazınızı bilgisayara bağlayarak iTunes programının otomatik tanımasını sağlayın. Sonra iPhone simgesine tıklayıp Geri Yükle seçeneğine tıklayın. iPhone dosyalarınızı yedeklemek isteyip istemediğinizi soracak verdiğiniz cevaba göre hareket edecektir. Yedekleme yapıldıktan sonra İphone Geri Yükle tekrar karşınıza çıkacak ve kabul ederseniz cihazınız fabrikadan çıktığı hale geri yüklenecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

iPhone cihazlar da restore olması için “iPhonumu Bul” sekmesinin kapalı olması gerekir. Restore uzun sürebilir cihazınızın bağlantısını kesinlikle kesmeyiniz.