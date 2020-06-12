İPhone Hafıza Temizleme Nasıl Yapılır?

İphone telefonlar hafıza olarak iki farklı kayıt sistemi kullanmaktadırlar.

Bu sistemlerden ilki telefonun kendi hafızası olmakla beraber diğeri de İCloud denilen sanal hafızadır. İPhone telefonlardaki hafıza birimlerini temizleme işlemleri bir birinden çok farklı şekilde gerçekleştirilmektedir.

İPhone’lerda Hafıza

İPhone telefonların hafızaları diğer android telefonlara göre daha sınırlı bir yapıya sahip olduğu için telefonunuzu ara ara temizleme ihtiyacı doğmaktadır. iPhone telefonu aldığınız an kaç GB ise hafızası odur. İPhone telefonu alıp sonrasında hafızasını harici bir hafıza kartı ile artırayım diyemezsiniz. Android telefonların çoğu harici hafıza kartı destekledikleri için telefon hafızaları belli bir kapasiteye kadar artırılabilmektedir. İPhone telefonlar bu hafıza sorununa bir nebze çözüm olsun diye iCloud sanal hafızayı kullanıma geçirmişlerdir.

İPhone Telefonlarda Kullanılan İCloud Hafıza

İCloud sanal belleği kullanabilmek için telefonun ayarlar sekmesine girerek fotoğraflar bölümüne girip burada iCloud fotoğraflar sekmesini aktifleştirmemiz gerekmektedir. Bu şekilde iCloud aktif olan bir telefonda resim ve videoların ön izlemeleri yani çok düşük yer kaplayan kopyaları telefonunuza kaydedilmektedir. Asıl kayıt ise internet ortamında sanal belleğe yapılarak hafıza kullanımından çok büyük tasarruf etmemize olanak sağlanmaktadır.

İPhone Telefonun Kendi Hafızasının Temizlenmesi

İPhone telefonlarda en çok yer kaplayan resim ve videolardır. İkinci olarak ise uygulamalar ve bunlara ait güncellemeler oluşturmaktadır. Uygulamaları silme işlemi çok kolay şekilde yapılabilmektedir. Silmek istediğiniz uygulamanın üzerine bir süre parmağınızı basılı tutmanız gerekmektedir. Bu aşamadan sonra uygulamaların tümünün sol üst köşelerinde çarpı işareti çıkmakta ve uygulamalar sağa sola hafif sallamaktadırlar.

Bu çarpı işaretine tıkladığımız zaman uygulama telefonumuzdan silinmektedir. Uygulama ne kadar telefonumuzdan silinse de ilerde tekrar yükleme yapma ihtimalimize karşı ikinci yükleme işleminin daha kısa sürede gerçekleşmesi için bazı dosyala kırıntıları telefonumuzda kalıyor. Bu dosyaları da telefonumuzda silmek için farklı yazılımlar kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde en çok kullanılanı ise ccleaner yazılımıdır.

Yazılım ile telefonumuzun hafızasını taratarak hafızada kalan bu dosya kırıntılarını da temizleyebiliriz. İPhone telefonlardaki resim ve videoları silmek için fotoğraflar sekmesi içerisindeki albümlerim sekmesine girmemiz ve buradaki resim ve videoları elle seçerek silmemiz gerekmektedir. Diğer bir yöntemde ise i tunes yazılımını bilgisayarımıza kurarak telefonumuzu bilgisayara takıp tüm fotoğraf ve videoları seçip tek seferde silebiliriz.

İphone Telefonda İCloud Hafızadaki Resim ve Videoları Temizleme

İCloud aktif bir iPhone’deki resim ve videoları normal bir şekilde açıp silemezsiniz. Bunun nedeni ise bu resim ve videoların asıllarının telefonunuzda olmamasıdır. Bu resim ve videoları silmek için tümünü ya sanal hafızadan telefonunuza indirmeniz ya da internet üzerinde iCloud’a girerek oradan temizlemeniz gerekmektedir.

Eğer resim ve videolar çok sayıda ise telefonunuza indirince çok yer kaplayacağı için telefon hafızanız yeterli olmayabilir. Bilgisayarınız ile internet üzerinden iCloud’a kullandığınız Gmail hesap ve şifrenizi kullanarak girmeniz gerekmektedir. İCloud’a girdikten sonra burada resim ve videoları seçip tamamını silebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra resim ve videolar otomatik olarak telefonunuzdan da temizlenmiş olacaktır.