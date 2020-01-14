Intel Security True Key Programını Bilgisayarımdan Nasıl Kaldırabilirim?

İnternette kullandığınız şifreleri senkronize edip içinde barındırarak sizi şifre dertlerinden kurtaran program olan Intel Security True Key, her ne kadar birçok kullanıcı tarafından faydalı bulunsa da bazı kullanıcıların da kullanmak istemediği bir program.

Özellikle Adobe Flash Player gibi bir uygulama yüklerken bir anlık dikkatsizliğiniz sonucu kendi kendine bir anda bilgisayarınızda beliren bu programı kaldırması biraz uğraştırıcı ve zahmetli. Programı bilgisayarınızdan tamamen kaldırmak için ise şu yöntemleri izlemeniz gerekli.

Yöntem 1- Programın Klasörüne Erişip Uninstall Etmek

Program Ekle/Kaldır menüsünden kaldıramadığınız bu programı kaldırmak için farklı bir yöntem mevcut. Bu yöntemi uygulamak için programa sağ tıklayarak Dosya Konumunu Aç seçeneğine tıklıyoruz. Programın kurulduğu klasöre girdikten sonra bir geri gidiyoruz ve en altta gördüğümüz Uninstall seçeneğine sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır dedikten sonra işlemimize başlıyoruz.

Eğer Uninstall seçeneğini bu şekilde de bulamıyorsanız C/Program Files /Intel Security /Truekey yolunu izleyebilirsiniz. Karşımıza çıkan pencerede Remove tuşuna tıklayarak işlemi başlatıyoruz ve Completed yazısını görene kadar bekliyoruz. İşlem bittikten sonra Close tuşuna basarak pencereyi kapatıyoruz.

Yöntem 2 – McAfee Remover Tool Kullanarak Kaldırma

Bu yöntemi kulladan önce dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Bu program sadece Intel Security True Key programını değil, tüm McAfee programını kaldırmaya olanak tanır. Yani eğer bilgisayarınızda silmek istemediğiniz McAfee programı varsa bu yöntemi uygulamamanızı öneririm.

Yönteme gelecek olursak ilk olarak McAfee Remover Tool programını bulup indirmemiz gerekli. Bu programı Google’dan aratarak indiriyoruz ve kurulum için setup dosyasına çift tıklıyoruz. Karşımıza gelen pencere de Next butonuna basıyoruz ve hemen ardından Agree seçeneğini işaretleyerek tekrar Next yazan yere tıklıyoruz.

Önümüze bir güvenlik kodu ekranı gelecek, bu ekranda güvenlik kodunu kutucuğa girdikten sonra tekrar Next butonuna tıklıyoruz. Uygulama işlemlerini bitirdikten sonra Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve McAfee ile ilgili tüm programlar dahil olmak üzere Intel Security True Key programını da bilgisayarımızdan tamamen kaldırmış oluyoruz.