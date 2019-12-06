Sosyal medya uygulamaları kullanıcılarına farklı hizmetler sunmak için sürekli olarak güncellemelerine devam ediyor.

Instagram’da grup kurma nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Sosyal medyada grup kurma iletişimi daha da kolay hale getirmektedir.

Instagram grup kurma adımları

İlk olarak Instagram uygulamasını açınız

Daha sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan Direck Mesaj simgesine basınız.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan Kalem (Mesaj Yazma) simgesine basınız.

Instagram grubuna eklemek istediğiniz kişileri seçiniz.

Alıcı kısmınada kullanıcı adı yazarakta ekleyebilirsiniz.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Sohbet butonuna basınız.

Açılan ufak ekranda “Bu gruba ad ver.. bölümüne grup adını adınız yazmanız yeterli olacaktır.

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