İki tane WhatsApp,Facebook ve SnapChat kullanma (Huawei P20 Pro)

Birden fazla sosyal medya uygulaması olanlar için çok güzel bir haberimiz var. Aslında birden fazla derken aynı sosyal medya uygulamasında birden fazla hesap kullananlardan bahsediyoruz.

Huawei P20 Pro modelinde ikiz uygulama özelliği bulunmaktadır. Bu ikiz uygulama sayesinde aynı anda bir sosyal medya hesabınızı çalıştırabilir ve hesaplarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Huawei ikiz uygulamayı aktif etmek için yapmanız gereken adımları aşağıda belirtiyoruz.

Not: İkiz uygulama özelliği yalnızca WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ve Messenger ile kullanılabilir.

Ayarlar menüsünü açın. Uygulamalar ve bildirimler > İkiz uygulama bölümüne gidin ve

gerektiği şekilde WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp veya Messenger için İkiz

uygulamayı etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.

İkiz uygulama aktif olduktan sonra başlangıç ekranında iki WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat,

WhatsApp veya Messenger uygulama simgelerini göreceksiniz. Bu şekilde hesaplar arasında geçiş yaparken eziyetten kurtulacaksınız.

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