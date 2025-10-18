İki model farkları: Xiaomi mi band 10 ile mi band 9

Xiaomi Smart Band 10 ile Smart Band 9 arasındaki temel farkları aşağıdadır.

Ekran:

Band 10: 1.72 inç AMOLED, 212 x 520 piksel, 1500 nit parlaklık, 60Hz yenileme hızı.

Band 9: 1.62 inç AMOLED, 192 x 490 piksel, 1200 nit parlaklık.

Fark: Band 10 daha büyük, parlak ve akıcı bir ekran sunuyor; güneş ışığında daha iyi görünürlük.

Yazılım:

Band 10: HyperOS 2.0 (daha akıcı, widget desteği).

Band 9: HyperOS 1.0 (daha temel arayüz).

Fark: Band 10, daha hızlı ve Xiaomi ekosistemiyle entegre.

Sensörler:

Band 10: Nabız, SpO2, ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı + elektronik pusula.

Band 9: Pusula yok, diğer sensörler aynı.

Fark: Pusula, Band 10’da yüzme ve yönlendirme doğruluğunu artırıyor.

Tasarım:

Band 10: Alüminyum veya seramik kasa (23g, premium his), 11 kayış seçeneği.

Band 9: Alüminyum kasa (15.8g), 7 kayış seçeneği.

Fark: Band 10 daha şık ve dayanıklı; seramik kasa lüks bir seçenek.

Spor ve Sağlık Takibi:

Band 10: 150+ spor modu, AI destekli koşu/uyku rehberi, geliştirilmiş yüzme takibi.

Band 9: 150+ spor modu, temel takip.

Fark: Band 10’da daha akıllı antrenman rehberleri ve doğru yüzme verileri.

Pil:

Band 10 & Band 9: 233 mAh, 21 güne kadar (AOD ile 9 gün).

Fark: Aynı kapasite, ama Band 10’un optimizasyonu daha iyi; büyük ekrana rağmen pil ömrü eşit.

Fiyat (Tahmini):

Band 10: ~1500-2000 TL.

Band 9: ~1200-1500 TL.

Fark: Band 10 biraz daha pahalı.

Sonuç: Band 10, daha büyük ekran, pusula ve yazılım iyileştirmeleriyle öne çıkıyor. Band 9 kullanıcısıysanız yükseltme şart değil; yeni kullanıcılar için Band 10 daha iyi bir seçenek