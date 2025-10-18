Bilim ve Teknoloji

İki model farkları: Xiaomi mi band 10 ile mi band 9

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Ekim 2025
0 1 dakika okuma süresi

Xiaomi Smart Band 10 ile Smart Band 9 arasındaki temel farkları aşağıdadır.

Ekran:

Band 10: 1.72 inç AMOLED, 212 x 520 piksel, 1500 nit parlaklık, 60Hz yenileme hızı.

Band 9: 1.62 inç AMOLED, 192 x 490 piksel, 1200 nit parlaklık.

Fark: Band 10 daha büyük, parlak ve akıcı bir ekran sunuyor; güneş ışığında daha iyi görünürlük.

Yazılım:

Band 10: HyperOS 2.0 (daha akıcı, widget desteği).

Band 9: HyperOS 1.0 (daha temel arayüz).

Fark: Band 10, daha hızlı ve Xiaomi ekosistemiyle entegre.

Sensörler:

Band 10: Nabız, SpO2, ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı + elektronik pusula.

Band 9: Pusula yok, diğer sensörler aynı.

Fark: Pusula, Band 10’da yüzme ve yönlendirme doğruluğunu artırıyor.

Tasarım:

Band 10: Alüminyum veya seramik kasa (23g, premium his), 11 kayış seçeneği.

Band 9: Alüminyum kasa (15.8g), 7 kayış seçeneği.

Fark: Band 10 daha şık ve dayanıklı; seramik kasa lüks bir seçenek.

Spor ve Sağlık Takibi:

Band 10: 150+ spor modu, AI destekli koşu/uyku rehberi, geliştirilmiş yüzme takibi.

Band 9: 150+ spor modu, temel takip.

Fark: Band 10’da daha akıllı antrenman rehberleri ve doğru yüzme verileri.

Pil:

Band 10 & Band 9: 233 mAh, 21 güne kadar (AOD ile 9 gün).

Fark: Aynı kapasite, ama Band 10’un optimizasyonu daha iyi; büyük ekrana rağmen pil ömrü eşit.

Fiyat (Tahmini):

Band 10: ~1500-2000 TL.

Band 9: ~1200-1500 TL.

Fark: Band 10 biraz daha pahalı.

Sonuç: Band 10, daha büyük ekran, pusula ve yazılım iyileştirmeleriyle öne çıkıyor. Band 9 kullanıcısıysanız yükseltme şart değil; yeni kullanıcılar için Band 10 daha iyi bir seçenek

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Ekim 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi 15 ultra ile Xiaomi 17 pro Max arasındaki farklar neler?

5 Ekim 2025
Sahte ilan

Tiktok uygulamasındaki Xiaomi 17 Pro Max düşük fiyat ilanlarına inanmayın

5 Ekim 2025

Instagram profiline WhatsApp sohbet butonu ekleme

28 Eylül 2025

Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro arasındaki farkları

27 Eylül 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu