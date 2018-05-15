Huawei’de uygulamalara şifre koyma (SMS,Galeri veya WhatsApp gibi)

Artık son çıkan akıllı telefonların hemen hemen hepsinde parmak izi okuyucusu bulunmaktadır.

Bu özellik sayesinde telefonunuz yabancı kişilere karşı daha korumalı duruma gelmektedir.

Parmak izi okuyucusu sadece telefonun kilidini açmaya yaramıyor. Birçok uygulamaya parmak izi şifrenizi tanıtabilirsiniz.

Huawei’de uygulamalara parmak izi güvenliği uygulamak için sizleri bilgilendirmek istedik. Eğer bu özelliğinin olduğunu bilmiyorsanız hemen denemenizi tavsiye ederiz.

Ayarlar öğesini açın. Güvenlik ve gizlilik > Uygulama kilidi bölümüne gidin ve şifre ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin, sonrasında korumak istediğiniz. uygulamalar için Uygulama kilidini etkinleştirin. Kilitli bir uygulamayı ilk kez açtığınızda ekrandaki talimatları takip ederek şifrenizi girin ve güvenlik sorunuzu yanıtlayın.

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