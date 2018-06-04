Huawei yazı boyutu büyütme ve küçültme

Huawei telefonlarında yazı boyutlarını nasıl büyütüp küçültebileceğiniz konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Bir takipçimiz yeni bir Huawei akıllı telefon aldığını, gözlük kullandığından dolayı mevcut yazı boyutları küçük geldiği için metin boyutunun nasıl büyük yapacağı konusunda yardım istemiştir.

Huawei akıllı telefonların yüzde 99’unda metin büyütme özelliği bulunmaktadır. Bunun için yapmanız gereken Ayarlar bölümünden Ekran kategorisine giriş yapınız. Açılan ekranda Yazı Tipi Boyutu bölümünü göreceksiniz. Buraya geçiş yaptığınızda 5 farklı yazı boyutunu göreceksiniz. Sizin gözünüze hangi boyut iyi geliyorsa seçiniz.

Seçtiğiniz metin boyutu sadece mesaj okumada değil, diğer tüm yazı boyutlarını büyütecektir. Huawei markası hakkında sormak istediğiniz her türlü soruyu bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.

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