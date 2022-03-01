Huawei Telefonlarda Süper Güç Tasarrufu Modu Nasıl Açılır?

Eğer sıklıkla şehirlerarası yolculuk yapan ya da dışarıda çok vakit geçiren birisiyseniz ve bunun üstüne bir de telefonunuzun batarya kapasitesi çok fazla değil ise şarjınızın çabuk tükenmesi sorunuyla karşılaşmanız muhtemel. Biz de bu yazımızda bu sorunu tamamen kaldıramasa da bataryanın bitmesini oldukça yavaşlatan bir özellik göstereceğiz.

Öncelikle bu özelliği aktif etmeyi göstermeden önce size tam olarak nasıl çalıştığını anlatalım. Çoğumuzun bileceği üzere telefonlarımızda hiç durmadan arka planda çalışan uygulamalar var. Hatta bunun için özel izin isteyen uygulamalar dahi var. İşte bu bahsedeceğimiz özellik de bu uygulamaları büyük oranda askıya alıyor. Böylelikle sadece mesajlaşma ve çağrı gibi birkaç önemli uygulamalar aktif kalıyor. Tabii ki bu çalışan uygulama listesinin arasına istediğiniz uygulamaları eklemenize de izin veriyor. (Whatsapp gibi)

Adım 1: Ayarlara giriyoruz.

Adım 2: Pil seçeneğine tıklıyoruz, eğer pili görmüyorsanız arama yerinden pil diye aratabilirsiniz.

Adım 3: Süper güç tasarrufu modu adlı seçeneği açıyoruz ve gelen uyarıya “etkinleştir” deyip devam ediyoruz.

Adım 4: Açılan ekranda isteğinize göre uygulama ekleyebilirsiniz ve istediğiniz zaman bu moddan çıkabilirsiniz. Aşağıdaki resimde tuşların ne işe yaradığını gösterdik. Şunu da eklemek isteriz ki, bu son çektiğimiz ekran görüntülerini çekerken bile bu moddan dolayı zorlandık. Ekstra uygulamalara izin vermediğimiz sürece ekran görüntüsü dahi çekemiyoruz. Kısacası mod işini gayet iyi yapıyor.

Bu özelliğin dışında resimlerde de gördüğünüz gibi bir de güç tasarrufu modu var, bu mod süper güç tasarrufu moduna kıyasla biraz daha az verimli fakat yine de kullanılabilir!

Eğer işlemi yaparken herhangi bir yerde takıldıysanız yorumlarda çekinmeden sorabilirsiniz.