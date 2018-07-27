Huawei simge boyutlarını ayarlama ve sıralama

Huawei modelini kullanan telefon sahipleri için güzel bir özellikten bahsetmek istiyoruz. Belki birçok kişi biliyordur ama biz yinede bahsetmek istiyoruz.

Telefonunuzun ekranında bulunan uygulama yada oyun simge sayılarını değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz simgeleri büyük yaparak ekranda 4 tane yan yana ve alt alta 5 sıra halinde yada yan yana 5 tane simge alt alta 4 adet veya 5 adet yan yana 5 adet alt alta simgeleri yerleştirebilirsiniz.

Eğer 5 adet yan yana 5 adet alt alta olan kategoriyi seçerseniz hafif bir iPhone menü görünümü tarzı yaratmaktadır.

Simgelerin boyutlarını ve yerleşimlerini değiştirmek için ekranın boş bir yerine basılı tutunuz. Daha sonra alt tarafta açılan sekmelerden diğer ayarlar bölümüne giriş yapınız. Bu bölümde Ana düzen’e giriş yaptığınızda 3 adet yazımızın başında anlattığımız gibi seçenekleri göreceksiniz. Buradan kendi gözünüze hoş olan menüyü seçebilirsiniz.

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