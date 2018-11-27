Huawei parmak izi kaydetmiyor yada geç okuyor

Gelen bir yorumda ziyaretçimiz Huawei telefon kullandığını (model belirtilmedi) parmak izi kaydetme ve kaydettikten sonra okumada sorunlar yaşadığını söylemiştir.

Teknoscrool.com olarak bizde Honor 7 kullanıcısı olduğumuz için bu tarz sorun ile çok sık karşılaşıyoruz. Aslında sorundan ziyade dikkate etmemiz gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. Parmak izi okuyucusu kaydederken devamlı olarak parmağınızı sabit tutunuz uyarısı alıyorsanız kesinlikle elinizini yıkayıp tekrar denemeniz gerekiyor. Eğer elleriniz kirliyse parmak izi sensörü sıkıntı çıkarmaktadır. Ayrıca uzun kullanımlardan sonra parmak izi okuyucusu bölümünde kirler birikmektedir. Özellikle kirler sensörün kenarlarına doğru birikmeler olmaktadır. Hafif nemli bir bez ile telefonda bulunan sensörün güzel bir temizliğini yaptığınız zaman sıkıntısı olarak kullanabilirsiniz.

Eğer tüm bunlara rağmen parmak izi kaydetme yada geç okuma gibi problemleriniz bulunuyorsa artık telefonunuzda donanımsal olarak bir sıkıntı bulunmaktadır. Eğer servis garantiniz devam ediyorsa tamir için gönderiniz.