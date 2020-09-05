Huawei P40 Pro ve diğer modellerde yüz tanıma özelliği

Huawei’de yüz tanıma özelliği alan modellerde yüz bilgilerini kaydetme ve yüz ile kilit açmayı etkinleştirme konusunda bilgi vermek istiyoruz. Yüz ile kilit açma özelliği yeni çıkan birçok akıllı telefonda yer almaktadır. Hızlı ve güvenli olduğu için birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

– İlk olarak Ayarlar uygulamasını açın. Güvenlik ve gizlilik > Yüz tanıma menüsüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi giriniz.

– Kilit ekranı şifresi ayarlamadıysanız bir şifre oluşturun. 6 haneli PIN kodunun yanı sıra farklı türde şifreler de belirleyebilirsiniz: Desen, 4 haneli PIN, Özel PIN veya Şifre

– Ele alarak uyandırma işlevini etkinleştir seçiminin yapılması cihazı kaldırıp yüzünüze doğru tuttuğunuzda ekranın ve kilidinin açılmasını sağlar. Bu özelliğe ihtiyacınız yoksa bu özelliği aktive

etmeyin. Yüz kaydet Öğesine dokunun ve yüzünüzü kaydedin

– Kilit açma yöntemi seçme: Yüz tanıma ekranında Cihazın kilidini aç öğesine dokunun. Kilidi doğrudan aç öğesini seçerseniz cihazınız yüz özelliklerinizi tanımlar ve ekran açıkken ekranınızın kilidini açar. Cihazınız yüz özelliklerinizi tanımladıktan sonra Kilidi kaydırarak aç seçimini yaparsanız kilidi açmak için kilit ekranını kaydırabilirsiniz.

– Kapalı seçimi Yüz ile kilit açmayı devre dışı bırakır. Akıllı kilit ekranı bildirimlerinin görüntülenmesi: Bildirimleri göster seçeneğini etkinleştirin. Kilit ekranındayken cihazınız bildirim ayrıntılarını gizler ve yalnızca cihaz sahibinin yüzünü tanıdıktan sonra görüntüler.

– Uygulama kilidi erişimi: Yüz ile kilit açma özelliğini kullanarak uygulama kilidine ve kilitli uygulamalara erişmek için Uygulama kilidi erişimi özelliğini etkinleştirin.

Yüz tanıma ile ilgili bilmeniz gerekenler

Art arda üç gün veya daha uzun süreyle kilit ekranı şifresi girilmemişse ya da cihazınız uzaktan kilitlenmişse veya yeniden başlatılmışsa Yüz ile kilit açma özelliği kullanılamaz.

Yüz ile kilit açma özelliğini kullanırken gözlerinizi açık tutun ve cihazınızı 20-50 cm (yaklaşık 8-20 inç) uzaklıktan yüzünüze doğru tutun. Yüzünüzün doğru taranması için karanlık bir ortamdayken ya da doğrudan ışığa bakarken bu özelliği kullanmaktan kaçının.

Şu anda yalnızca bir yüz kaydı oluşturulabilmektedir. Yeni bir kayıt oluşturmak için mevcut yüz verisini silmeniz gerekir.