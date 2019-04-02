Huawei P30 Pro ve P30 ekran görüntüsü alma

Huawei’de ekran görüntüsü alma konusunda sizlere basit olarak 2 farklı yöntem anlatmak istiyoruz.

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli P30 tanıtıldı. P30 Pro ve P30 olarak büyük bir lansman ile tanıtılan bu iki efsane telefonun fiyatlarıda belli oldu diyebiliriz. Huawei P30 modeli Türkiye satış fiyatı 5799 TL civarlarındadır. Huawei P30 Pro modeli ise 6999 TL’dir. Huawei P30 modeli satışına başlandıktan sonra Huawei P30 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizleri bilgilendirmek istedik. Son yıllarda üretilen akıllı telefonların ekran görüntüsünü hemen hemen aynı şekilde almaktadır.

Huawei’de ise en basit ekran görüntüsü alma yöntemi 2 farklı şekilde yapılabilmektedir.

1. Yöntem: Her akıllı telefonda olduğu gibi ses kısma + güç tuşuna 2 saniye basılı tuttuğunuzda deklanşör sesi gelerek ekran görüntüsünü “Galeri” klasörüne atacaktır.

2. Yöntem: Bu yöntem Huawei’nin kendine has geliştirdiğini bir yöntemdir. İşaret parmağımızın eklem kısmı ile ekrana iki kez ard arda tıkladığınızda ekran resmi alınmaktadır. Bu özelliğe Knuckle-Sense denmektedir.

Knuckle-Sesne özelliğini aktif etmek için Türkçe karşılığı Ayarlar > Akıllı Yardım > Daha Fazla > Akıllı ekran yakalama sekmelerini kullanarak yapabilirsiniz.