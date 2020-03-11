Huawei P30 Lite format atma

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Soru: İyi günler. Huawei P30 Lite format nasıl atılır?

Cevap: İlk olarak format atmak istiyorsanız telefonuzun şarjını en az % 40 seviyesinde olmasına dikkat ediniz. Eğer bataryanın çabuk bitmesi gibi bir probleminiz varsa bu işlemleri şarjda takılı olarak yapınız.

Huawei P30 Lite format nasıl atılır?

İlk önce telefonu komple kapatınız.

Daha sonra telefon kapalı iken Ses açma ve güç düğmesine aynı anda basınız ve basılı şekilde tutmaya devam ediniz.

Ortalama 15-20 saniye içinde ekrana Huawei yazısı gelecektir. Huawei yazısı geldikten sonra parmaklarınızı çekebilirsiniz.

Açılan EMUI ekranında ses kısma ve açma tuşları ile menüler arasında gezebilir ve güç tuşu ile onaylayabilirsiniz.

Menüden Wipe data/factory reset seçeneğini kullanın.

Açılan menüde YES yazın ve Wipe data/factory reset butonu dokununuz.

Açılan onay ekranında yine Wipe data/factory butonunu seçiniz.

Format işlemi başlayacak ve bittikten sonra Reboot System Now seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.

Bu işlemlerden sonra telefonu hiçbir şekilde kapatmaya çalışmayın ve sabırla bekleyiniz.