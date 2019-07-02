Huawei P30 Çift Görüşlü Video Modu Özellikleri

Son yılların en fazla ses getiren akıllı telefon markası olan Huawei, hem hakkında çıkan haberler hem de çıkardığı modeller ile gündemden hiç düşmüyor.

Sürekli olarak yeni güncellemeleri de yayınlayan marka, son olarak bazı akıllı telefon modellerine EMUI 9.1 ve B153 güncellemelerini sundu. Bu adımın ardından markadan gelen yeni haber ise oldukça ilgi gören P30 ve P30 Pro modellerine sağlanan çift görüşlü video modu özelliği oldu.

Kısa bir süre önce tanıtılan bu iki modelde özellikle kamera çözünürlüğü konusunda yoğun şekilde çalışılmış. Öyle ki kamera yakınlaştırma özelliği ile çok uzak mesafeleri bile yakındaki kadar net gösterebiliyor. Bu özellik sayesinde yoğun ilgi gören P30 ailesine şimdi de çift görüşlü video kayıt özelliği eklendi.

Çift Görüşlü Video Kayıt Özelliği Nedir?

Huawei’nin popüler modeli için hazırlamış olduğu bu yeni özellik kapsamında çift görüşlü video çekimi yapmak mümkün oluyor. P30 ve P30 Pro kullanıcıları, aynı anda cep telefonunun hem birinci kamerasını kullanabiliyor hem de tele foto lensi sayesinde bölünmüş videolar oluşturabiliyor. Akıllı telefon kullanıcıları, bu özellik sayesinde telefonun ekranında iki bakış açısını da aynı anda görebiliyor.

Aynı anda çift perspektif ile video çekimi yapma şansını sunan P 30 ve P30 Pro modelleri ile video çekimleri sırasında eşsiz görüntüler kaydetmek mümkün oluyor. Bu özelliğin kullanılabilmesi için telefon kamera ara yüzünde bulunan ‘Çift Görünüm’ özelliğinin aktif edilmesi gerekiyor. Huawei’nin bu yeni özelliği sayesinde hem yatay hem de dikey videolar çok kaliteli şekilde çekilebiliyor.

Huawei P 30 Çift Görüşlü Video Modu Özelliğinin Sundukları

Huawei’nin çift görüşlü video özelliği ile gelen yenilikler şu şekilde sıralanıyor;