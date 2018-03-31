Huawei P20 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei P20 Pro üst segment özellikleri ile tam donanımlı bir telefon olduğunu belirtebiliriz. Diğer telefonlara göre ilk dikkat çeken farklı özelliği ise 3 adet arka kamerası bulunmaktadır.

3 adet kamera ile nasıl bir fotoğraflara çekebileceğinizi siz hayal edin. Huawei P20 Pro teknik özelliklerine isterseniz kısaca bakalım;

İlk olarak 6.1 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran 408 PPI Piksel yoğunluğunda ve OLED ekran teknolojisi kullanmaktadır. Emotoion UI 8.1 arayüz bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 81.99’dur. Uzun lafın kısası ekran bölümünde sizi tatmin etmeyecek eksi bir tarafı bulunmamaktadır.

Bu büyüklüğe sahip bir telefonu mecburen iyi bir batarya desteklemesi gerekmektedir. 4000 mAh’lık Huawei SuperCharge hızlı şarj teknolojisine sahip değiştirelemez bataryası bulunmaktadır.

Performans olarak ise 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 970 chipset bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatmak söz konusu bile olamaz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası yer almaktadır. Huawei P20 Pro hafıza kartı takılıyor mu diye soruyorsanız bu sorunun yanıtı malesef hayır olacaktır. Bu telefonun tek eksik özelliği budur.

Yazımızın başında da belirttiğiimiz üzere 3 adet arka kamerası bulunuyor. Arka bölümde birinci ana arka kamera 40 MP, ikinci arka kamera 20 MP (Monochrome sensör 27 mm), ücüncü arka kamera ise 8 MP (Telephoto 3x optik zoom ve F2.4 diyafram açıklığında) çözünürlüğünde kamerası bulunmaktadır. Sosyal medyada şuan piyasadaki en iyi kameralı telefon olabileceği konuşulmaktadır. Ön kamera ise F2.0 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunuyor. Sonuç olarak Huawep P20 Pro profesyonel bir fotoğraf makinesi diyebiliriz.

4.5G teknolojisi olarak ise CAT 18 bulunuyor. Yani saniyede 1200 Mbps indirme hızını görebilirsiniz. Android’in son sürümü olan 8.1 Oreo sürümü bulunuyor. NFC ve kızılötesi özelliğide bulunmaktadır. Birçok kişi bu iki özellik işe yaramıyor desede kızılötesi özelliği ile uzaktan kumanda olarak telefonunuzu kullanabilirsiniz. NFC özelliğide dosya aktarımında büyük kolaylık sağlamaktadır. Suya ve toza karşı dayanıklılığıda olan Huawei P20’de parmak izi okuyucuda yer alıyor. Parmak izi okuyucusu ön ana ekran tuşunda yer almaktadır. Huawei P20 Pro yurtdışında 899 Euro’dan satılacaktır.

Huawei P20 Pro Türkiye satış fiyatı konusunda size malesef resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı ise çok rahat bir şekilde 5500 TL altında olmayacaktır.

Huawei P20 Pro yorum yapmamız gerekirse donanım ve kamera olarak hiçbir eksikliği bulunmuyor. Maddi yönden herhangi bir sıkıntınız yoksa kesinlikle incelemeniz gereken bir modeldir.

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