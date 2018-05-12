Efsane donanımlı Huawei P20 Pro fiyatı açıklandı

Huawei P20 Pro Türkiye fiyatı ne kadar diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı netleşti.

Huawei P20 Pro tanıtıldıktan sonra üstün özellikleri ile çok çok beğenilmişti. İnternette en çok gelmesi beklenen ve fiyatı merak edilen telefonlar arasında birinci sırada yer alıyordu.

Huawei P20 Pro’nun fiyatı belli oldu. Beklenildiği gibi bu telefonun fiyatı 4999 TL’dir. Yüksek kalitede bir telefon ve üst donanım arıyorsanız kesinlikle incelemeniz gereken bir model diyebiliriz.

Bu telefonu ön plana çıkartan kısmı kesinlikle kamera donanımıdır. Huawei P20 Pro’da tam adet 3 adet arka kamera bulunmaktadır. Ana kamerası 40 megapiksel çözünürlüğündedir. İkinci kamera 20 megapiksel ve 3X Optik Zoom özelliğini destekleyen üçüncü kamera 8 megapiksel çözünürlüğüne sahiptir. Tabi selfie tutkunları unutulmadı ve tam 24 megapiksellik bir ön kamera yeralıyor. Kamera çekimine destek olması için yapay zeka bulunmaktadır. Telefon kendisi en iyi çekim moduna alıyor ve en net çözünürlüğü size sağlıyor.

Diğer Huawei P20 Pro özellikleri

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