Huawei P20 Pro ekran değişim fiyatı

Bir ziyaretçimiz yeni aldığı Huawei P20 Pro modelini yeni aldığını ve şanssız bir düşürme sonucunda ekran camının kırıldığını iletmiştir.

Ekran değişimi fiyatı konusunda bizden bilgi istemiştir. Bu konuyu açmak için 3-4 farklı telefoncudan Huawei P20 Pro ekran değişim fiyatlarını öğrendik. Ayrıca Huawei resmi internet sitesinde yazan Huawei P20 Pro ekran fiyatını yazmaktadır.

İlk olarak telefon tamircelerinden aldığımız fiyat 499 ile 599 TL arasında değişim göstermektedir. Fakat tamir edecek kişinin bize bir uyarısı olmuştur. Eğer telefonunuz garanti süresi içindeyse serviste orjinal ürün ile değişmesi kullanıcı için faydalı olacağını iletmiştir. Eğer garanti süresi içerisinde farklı bir kişi tamir ederse garanti dışı kalındığını unutmayınız.

Huawei P20 Pro orjinal ekran değişim fiyatı ise Huawei resmi internet sitesinde 859 TL olduğu yazmaktadır.

Ayrıca

Ana kart değişimi 3.225 TL

Arka kamera değişimi: 777 TL

Batarya değişimi: 101 TL

Ön kamera değişimi: 120 TL

Bu yazımızı okuyup daha önce ekran değişimi yaptıysanız fiyatı bize iletebilirseniz çok memnun oluruz.