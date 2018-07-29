Huawei P10 mesaj sesi değiştirme

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Soru: Huawei P10 telefonunu aldım ve mesaj sesini nasıl değiştirebilirim? Mesaj sesi,WhatsApp sesi,arama sesi hemen hemen her bildirim için aynı ses olduğu için ayırmak istiyorum.

Cevap: İlk olarak telefonunuzunda mesajlar bölümüne giriş yapınız. Daha sonra 3 nokta üst üste olan sekmeye bastığınızda Ayarlar ve Zil sesleri ve titreşim adımlarını takip ediniz. Son olarak bildirim sesi öğesine basmanız yeterli olacaktır. Eğer aldığınız Huawei P10 modeli çift hatlı ise açılan menüde SIM 1 bildirim sesi ve SIM 2 bildirim sesi seçeneklerini kullanabilirsiniz. Telefona yüklü olan telefon müziklerini kullanabilir yada MP3 dosyalarınıda mesaj sesi olarak kullanabilirsiniz.

Huawei mesaj sesi değiştirme konusunda herhangi bir sorunuz olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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