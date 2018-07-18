Huawei P10 ekran kilitlendiğinde otomatik olarak kapanacakları belirleme

Akıllı telefonlarda şarj süresinin az gitmesi herkesin problemidir. Şarj sürenizi uzatmak için sizlere bir önerimiz olacaktır.

Daha doğrusu bu özellik Huawei P10 modeli için geçerlidir. Diğer hangi Huawei modellerinde bu özellik bulunuyor bilmiyoruz.

Huawei P10 modelinde güç düğmesine bastığınızda telefon kilitlendiği anda arka planda kapanacak uygulamaları yada hizmetleri de kapatabilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse;

Mobil veri bağlantısı telefonlarda en çok yiyen hizmettir. Mobil verinizi devamlı açık tuttuğunuzda, siz telefonu kullanmadığınızda otomatik olarak kapanması size şarj tasaarrufu sağlayacaktır.

Huawei P10 ekran kilitlendiğinde otomatik olarak kapanacakları seçmek için telefon yöneticisini aınız.

Daha sonra Kilti ekranı temizliği öğesine tıklayıız.

Kapatmak istediğiniz uygulamaların karşısındaki anahtarı açınız.

Bu özelliği kesinlikle kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede şarjınızda gözle görülür bir artış hedefleyebilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)