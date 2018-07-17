Huawei P10 Çift SIM kart takma (Resimli Anlatım)

Mail adresimize Hakan isimli bir ziyaretçimiz Huawei P10 aldığını ve çift hattını nasıl takacağı konusunda bilgi istemiştir.

Huawei P10 (çift hat) olan modeline isterseniz iki hattınızı isterseniz microSD hafıza kartınızı ve bir hattınızı takabilirsiniz.

İlk olarak bu işlemleri yapmadan önce akıllı telefonunuzun kapandığına emin olunuz. Kapanma işleminden sonra telefonu aldığınızda kutu içerisinde metal bir parça çıkmaktadır. Bu parçayı SIM kart tepsisinin yanında olan küçük deliğe bastırın. Tepsi dışarı çıktığında fotoğraftaki gibi hatları takabilirsiniz. Yada SIM kart e hafıza kartı bir arada yerleştirebilirsiniz.

Huawei P10 modeli Nano SIM kart ile çalışmaktadır. Çift SIM kart ile kullanmak istiyorsanız iki hattınızda Nano SIM olmak zorundadır. Eğer Nano SIM kartınız yoksa GSM operatörleri ücretsiz olarak değiştirmektedir.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)