Huawei, son yıllarda etkili akıllı telefon modelleri ile çıkış yapmaya devam ediyor. Huawei Nova 3 özellikleri oldukça başarılı diyebiliriz. Hem büyük ekran hem performansı bir arada sunan NOva 3 teknik özelliklerine kısaca baklım.

Huawei Nova 3 modelinde 6.3 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 409 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Emotion UI 8.2 arayüz ile geliyor ve ekran/gövde oranı yüzde 84.2’dir.

Huawei Nova 3 modelini 3750 mAh’lık bir batarya ile beslenmektedir. Hızlı şarj desteği olan bu modelin malesef değiştirebilir bataryası bulunmamaktadır.

Huawei Nova 3 kamera özellikleri: 16 MP arka ana kamera ve 24 MP çözünürlüğünde iki adet arka kamerası bulunmaktadır. Bu arka kamera ile 2160p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Ön kamera çözünürlüğü ise 24 MP’dir.

Huawei Nova 3 performansı: Bu model de 2.36 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 970 chipset bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması neredeyse imkansız diyebilirsiniz. Grafik işlemcisi ise Mali-G72’dir. 64 GB’lık dahili depolama hafızası kolay kolay dolmaz ama isterseniz hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. Ayrıca bu modelin 128 GB’lık dahili depolama hafızası olan modelide piyasaya çıkacaktır.

4.5G desteği, çift hat özelliği ve parmak izi okuyucusu ile çok başarılı bir model diyebiliriz.

Ekran Boyutu 6.3 inç Piksel Yoğunluğu 409 PPI Ekran Teknolojisi IPS LCD Ekran/Gövde Oranı % 84.2 Batarya Kapasitesi 3750 mAh Hızlı Şarj Var Değiştirelebilir Batarya Yok Arka Kamera 16 MP İkinci Kamera 24 MP Ön Kamera 24 MP Yonga Seti HiSilicion Kirin 970 CPU Frekansı 2.36 GHz CPU Çekirdek 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi Mali-672 Bellek RAM 6 GB Dahili Depolama 64 GB Hafıza Kartı Desteği Var 4.5G Var Çift Hat Var Parmak İzi Var İşletim Sistemi Android 8.1 NFC Yok Kızılötesi Yok Suya Dayanıklılık Yok Toza Karşı Dayanıklılık Yok

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