Huawei, son yıllarda etkili akıllı telefon modelleri ile çıkış yapmaya devam ediyor. Huawei Nova 3 özellikleri oldukça başarılı diyebiliriz. Hem büyük ekran hem performansı bir arada sunan NOva 3 teknik özelliklerine kısaca baklım.
Huawei Nova 3 modelinde 6.3 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 409 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Emotion UI 8.2 arayüz ile geliyor ve ekran/gövde oranı yüzde 84.2’dir.
Huawei Nova 3 modelini 3750 mAh’lık bir batarya ile beslenmektedir. Hızlı şarj desteği olan bu modelin malesef değiştirebilir bataryası bulunmamaktadır.
Huawei Nova 3 kamera özellikleri: 16 MP arka ana kamera ve 24 MP çözünürlüğünde iki adet arka kamerası bulunmaktadır. Bu arka kamera ile 2160p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Ön kamera çözünürlüğü ise 24 MP’dir.
Huawei Nova 3 performansı: Bu model de 2.36 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 970 chipset bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması neredeyse imkansız diyebilirsiniz. Grafik işlemcisi ise Mali-G72’dir. 64 GB’lık dahili depolama hafızası kolay kolay dolmaz ama isterseniz hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. Ayrıca bu modelin 128 GB’lık dahili depolama hafızası olan modelide piyasaya çıkacaktır.
4.5G desteği, çift hat özelliği ve parmak izi okuyucusu ile çok başarılı bir model diyebiliriz.
|Ekran Boyutu
|6.3 inç
|Piksel Yoğunluğu
|409 PPI
|Ekran Teknolojisi
|IPS LCD
|Ekran/Gövde Oranı
|% 84.2
|Batarya Kapasitesi
|3750 mAh
|Hızlı Şarj
|Var
|Değiştirelebilir Batarya
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|İkinci Kamera
|24 MP
|Ön Kamera
|24 MP
|Yonga Seti
|HiSilicion Kirin 970
|CPU Frekansı
|2.36 GHz
|CPU Çekirdek
|8 Çekirdek
|Grafik İşlemcisi
|Mali-672
|Bellek RAM
|6 GB
|Dahili Depolama
|64 GB
|Hafıza Kartı Desteği
|Var
|4.5G
|Var
|Çift Hat
|Var
|Parmak İzi
|Var
|İşletim Sistemi
|Android 8.1
|NFC
|Yok
|Kızılötesi
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Toza Karşı Dayanıklılık
|Yok