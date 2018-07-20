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Huawei Nova 3 özellikleri

tarafından 20 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

Huawei, son yıllarda etkili akıllı telefon modelleri ile çıkış yapmaya devam ediyor. Huawei oldukça başarılı diyebiliriz. Hem büyük ekran hem performansı bir arada sunan NOva 3 teknik özelliklerine kısaca baklım.

Huawei Nova 3 modelinde 6.3 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 409 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Emotion UI 8.2 arayüz ile geliyor ve ekran/gövde oranı yüzde 84.2’dir.

Huawei Nova 3 modelini 3750 mAh’lık bir batarya ile beslenmektedir. Hızlı şarj desteği olan bu modelin malesef değiştirebilir bataryası bulunmamaktadır.

Huawei özellikleri: 16 MP arka ana kamera ve 24 MP çözünürlüğünde iki adet arka kamerası bulunmaktadır. Bu arka kamera ile 2160p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Ön kamera çözünürlüğü ise 24 MP’dir.

Huawei Nova 3 performansı: Bu model de 2.36 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 970 chipset bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması neredeyse imkansız diyebilirsiniz. Grafik işlemcisi ise Mali-G72’dir. 64 GB’lık dahili depolama hafızası kolay kolay dolmaz ama isterseniz hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. Ayrıca bu modelin 128 GB’lık dahili depolama hafızası olan modelide piyasaya çıkacaktır.

4.5G desteği, çift hat özelliği ve parmak izi okuyucusu ile çok başarılı bir model diyebiliriz.

Ekran Boyutu6.3 inç
Piksel Yoğunluğu409 PPI
Ekran TeknolojisiIPS LCD
Ekran/Gövde Oranı% 84.2
Batarya Kapasitesi3750 mAh
Hızlı ŞarjVar
Değiştirelebilir BataryaYok
Arka Kamera16 MP
İkinci Kamera 24 MP
Ön Kamera24 MP
Yonga SetiHiSilicion Kirin 970
CPU Frekansı2.36 GHz
CPU Çekirdek8 Çekirdek
Grafik İşlemcisiMali-672
Bellek RAM6 GB
Dahili Depolama64 GB
Hafıza Kartı DesteğiVar
4.5GVar
Çift HatVar
Parmak İziVar
İşletim SistemiAndroid 8.1
NFCYok
KızılötesiYok
Suya DayanıklılıkYok
Toza Karşı DayanıklılıkYok
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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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