Huawei mesaj,uygulama ve oyun aramak için basit yöntem var

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Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların arayüzü markalara göre değişiklik göstermektedir. Bu yazımızda size Huawei modellerinde bulunan güzel bir ayrıcalıktan bahsetmek istiyoruz.

Telefonunuzda artık çok dosya ve mesaj bulunuyorsa ve arasından bulmanız gereken bir kelime varsa Huawei’nin kendi arama motoru bulunuyor. Bu aramaa çubuğu sadece uygulama yada oyun isimlerini taramak ile kalmıyor, mesaj içeriklerine kadar önünüze getirmektedir.

Kullanmak için telefonunuzun kilidini açın ve ekranı orta kısımdan aşağıya doğru kaydırdığınızda üst tarafta aramak istediğiniz kelimeyi yazmak için bir alan çıkacaktır. Bu kısma yazdığınız en ufak harf için bile telefonu komple taramaktadır. Hızlı taraması ile aradığınız bir dosyayı yada mesajı kısa süre içinde bulabilirsiniz.

Ayrıca arama çubuğunu açtığınızda en son kullandığınız uygulama ve oyunlarda arama çubuğunun hemen altında gözükecektir.