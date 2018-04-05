Huawei Mate RS Porsche Design özellikleri

Huawei’nin efsane modeli Mate RS Porsche Design resmi olarak tanıtıldı. Üst segment bir akıllı telefonda bekleyebileceğiniz her türlü donanıma sahiptir. İsterseniz teknik özelliklerine kısaca bakalım;

6.0 inçlik dev bir ekran bulunuyor. Bu ekran 538 PPI Piksel yoğunluğunda ve OLED ekran teknolojisine sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 83.81’dir. Huawei P20 Pro’nun gelişmiş versiyonu diyebileceğimiz Mate RS Porsche Design 4000 mAh’lık bir batarya kapasitesine sahiptir. SuperCharge hızlı şarj teknolojisi bulunurken malesef bataryası değiştirelememektedir. Kamera çekmeyi çok seviyorsanız bu modelde inanılmaz kareler yakalayabilirsiniz.

40 megapiksellik ana arka kamera ve 20 megapiksellik ikinci bir arka kamera bulunmaktadır. Yetmez diyorsanız 3.bir arka kamerası yer alıyor ve bu kamera 8 MP çözünürlüğündedir. Ön kamera ise 24 megapiksel çözünürlüğündedir. 4.5G’yi CAT 18 ile en iyi hızda hissedebilirsiniz. Yani saniyede 1200 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz. Android işletim sistemi ise 8.1 Oreo’dur.

Performans konusunda baktığımızda ise 2.36 GHz hızında çalışan 8 çeirdekli HiSilicon Kirin 970 yonga seti bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatamazsınız. 256 GB‘lık dahili depolama ve 512 GB‘lık depolama seçenekleri bulunuyor. MicroSD hafıza kartı desteği ise malesef bulunmuyor.

NFC ve kızılötesi özelliğinde olduğunu hatırlatalım. Huawei, yeni çıkardığı modellerin hepsine kızılötesi eklemektedir. Ne işime yarar diyebilirsiniz ama uzaktan kumanda kullanımı sizi memnun etmektedir. Suya ile toza karşı dayanıklılığı ve parmak izi okuyucusu ile birlikte Huawei Mate RS Porsche Design modeli fiyatı ise dudak uçaklatan fiyattadır.Yurtdışında 2200 dolardan satılacaktır. Tabi bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Ülkemize gelip yurtdışı fiyatı ile bile satılsa 10 Bin TL olacak. Vergiler ile birlikte rahat bir araba parası verilecek.

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