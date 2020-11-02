Huawei Mate 40 detaylı kamera özellikleri

Huawei Mate 40 kamera özellikleri teknoloji tutkunlarının dikkatini çekti. Huawei Mate 40 modelinde 4 adet arka kamera ve bir adet ön kamera bulunuyor. Huawei Mate 40’da 50 MP çözünürlüğünde...

Garanti bankasının 29 Ekim için yaptığı video çok kısa sürede milyonlarca kişi tarafından beğenildi ve tekrar tekrar izlenildi. 26 Ekim 2020 günü eklenen Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız adlı video...