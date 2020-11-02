Huawei Mate 40 detaylı kamera özellikleri

Huawei Mate 40 kamera özellikleri teknoloji tutkunlarının dikkatini çekti. Huawei Mate 40 modelinde 4 adet arka kamera ve bir adet ön kamera bulunuyor.
Huawei Mate 40’da 50 MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Arka kamera ile 2160p Ultra HD 4K video kaydı gerçekleştirebilirsiniz.
Arka kameranın özellikleri aşağıdadır.
All Pixel Omni-Directional PDAF
Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor
Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Octa Pixel)
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Leica Optik
Hızlı Odaklama
Tam Manuel Kontrol
Depth of Field (DOF)
HDR
Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Odak Takibi
Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü
HDR+
Panorama
RAW Kayıt Yapabilme
Otomatik odaklama
Sesli komut
Coğrafi konum etiketleme
Contrast Detection Auto-Focus (CDAF)
Gülümseme yakalama
Seri Çekim (Burst) Modu
SUMMILUX-H Lens
Zamanlayıcı
İkinci arka kamera 16 MP çözünürlüğündedir. F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. Bu arka kamera ile ekstra geniş açıya sahip oluyorsunuz.
Üçüncü arka kamera 8 MP’dir. F2.4 diyafram açıklığına sahiptir. Bu kamera ile aşağıdaki özelliklere sahip oluyorsunuz.
Telephoto
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)
Otomatik Odaklama
Hibrit Zoom (5x)
Optik Zoom (3x)
85mm
Dördüncü arka kamera ile lazer otomatik odaklama özelliği gelmektedir.
Ön kamera ise 13 MP çözünürlüğündedir. Ön kamera özellikleri aşağıdadır.
Portre Modu
Sesle Komut
Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt
Gesture Shot
Time-Lapse
Geniş Açılı
Otomatik Odaklama
Panorama Selfi
Yüz Algılama
1080p @ 240fps Kayıt