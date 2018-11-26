Huawei Mate 20 Lite Alarm sesi için MP3 müziklerini görmüyor

Adnan isimli bir ziyaretçimiz Huawei Mate 20 Lite sahibi olduğunu, alarm sesi değiştirmek istediğinde akıllı telefonunda microSD hafıza kartında olan MP3 seslerini göremediğini iletmiştir.

Bu soruyu geç cevaplandırdığımız için kusura bakmayınız.

Huawei’de alarm sesi değiştirmek istediğinizde hafıza kartınızda bulunan MP3 yada başka seslere ulaşmak için telefon sizden SD kart’a erişmek için izin istemektedir. Eğer siz bu izini daha önce vermeyip ve bir daha bana gösterme seçeneğini işaretleyerek kapatırsanız alarm sesleri için MP3 şarkılarınızı göremezsiniz. Huawei, sizlere uygulamalar ve oyunlar için birçok izinleri kısıtlayabilme ve açabilme yetkisi vermektedir. Alakası olmayan bir uygulama yada oyunun istediği saçma bir izini iptal edebilir ve telefonunuzdan izinsiz bilgi erişimine kapatabilirsiniz.

Tekrardan izin vermek istiyorsanız Ayarlar-Uygulamalar-İleri düzey-Uygulama izinleri-Depolama seçeneklerini takip ederek “Saat” bölümüne izin vermeniz gerekmektedir. Bu izini verdikten sonra resimde gözüktüğü gibi MP3 dosyalarınızı görmeye başlayacak ve alarm sesini değiştirebilirsiniz.

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