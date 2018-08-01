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Huawei Kronometre nerede?

tarafından 1 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi

Honor 9 Lite alan bir takipçimiz bize telefonunda Kronometre özelliğini bir türlü bulamadığı konusunda yardım istemiştir.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların menü aynı olacak diye bir şart bulunmamaktadır. Her marka kendine ait arayüz kullandığı için işlevlerin yerleri farklılık gösterebilmektedir.

Honor 9 Lite modelinde kronometreye ulaşmak için ekranda bulunan saate basmanız yeterli olacaktır. Saate bastıktan sonra 4 farklı kategori açılacaktır.

Alarm-Dünya Saati-Kronometre-Zamanlayıcı bölümleri gözükecektir. Buradan kronometreye girerek işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Not: Kronometreyi çalıştırıp işiniz bittikten sonra sıfırlamayı unutmayınız. Aksi takdirde arka planda çalışmaya devam edecek ve şarj oranınızın daha hızlı tükenmesine yol açacaktır. Ayrıca Kronometre bulma adımları sadece Honor 9 Lite modeli için geçerli değildir. Diğer tüm Huawei modellerinde bul adımları uygulayarak kronometreye ulaşabilirsiniz.

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