Huawei İşletim Sistemi Ark OS Hakkında Bilgi

Son dönemlerde Google ile arasının açık olduğu bilinen Huawei, kendi işletim sistemini kullanma kararı aldı.

Huawei Ark OS adı verilen bu yeni işletim sistemi ile ilgili tüm detayları sizin için araştırdık. İşte Huawei’nin yeni işletim sisteminin özellikleri…

Huawei, son yılların en fazla satan cep telefonu markalarının başında geliyor. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip akıllı telefonları, kullanıcıların dikkatini fazlasıyla çekiyor. Bu kadar popüler bir marka olmasına karşılık ne yazık ki son dönemlerde işletim sistemleri konusunda bazı sıkıntılar çekiyor. Kısa bir süre önce ABD tarafından alınan karar doğrultusunda Android kullanımını bırakmak zorunda kalan Huawei, kendisine ait işletim sistemi için kolları çoktan sıvadı.

Huawei Kendi İşletim Sistemini Geliştiriyor

Android ve İOS gibi dev işletim sistemlerine karşı mücadele etmek zorunda kalan Huawei, oldukça zorlu bir yola girmesine karşılık kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Huawei’den gelen son bilgilere göre bu savaşa Microsoft Windows’ da dâhil edilmiş durumda. Yeni bir sistem üzerinde aralıksız olarak çalışan Huawei, Fuchsia adını verdiği özel bir sistem geliştiriyor. Bu sistem sayesinde internete bağlanan ve bir işlemcisi bulunan tüm cihazlar kullanılabilecek. Yani, Huawei’nin bu yeni sistemi diğer işletim sistemleri gibi sadece telefon, bilgisayar ya da televizyon için kullanımla kalmayacak. Oldukça farklı cihazlarda da kullanılacak bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu öyle bir sistem ki, otomobil, kahve makinesi, yazıcı hatta kapı kilidi bile bu sistemle çalıştırılabilecek.

İşletim Sisteminin İlk Sürümü 2019 Eylül – 2020 Mayıs Arasında

Huawei’den yapılan açıklamaya göre hazırlanan bu işletim sistemi ilk sürümü ile kullanıcılara sunulacak. Bu ilk sürümün sunum tarihi 2019 Eylül – 2020 Mayıs arası olarak belirlenmiş. Bu işletim sisteminin markaya ait amiral gemilerinden birisi ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Huawei’nin bu yeni işletim sisteminin alpha sürecini başarıyla geçtiği ve şu anda beta sürecinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Daha Önce Deneyenler Başarılı Olamadı

Android ve İOS işletim sistemini kullanmayı reddedip kendi işletim sistemini kullanan birçok farklı marka oldu. Bunlar arasında Nokia, Blackberry ve Microsoft bulunuyor. Ancak ne yazık ki hiçbirisi başarılı olamayıp yine söz konusu işletim sistemlerine geri dönmek zorunda kaldı. Hal böyle olunca, Huawei’nin başarılı olup olmayacağı da büyük merak konusu olmuş durumda.

İşletim Sisteminde Facebook, Whatsapp ve Instagram Olmayacak

Huawei tarafından hazırlanacak olan işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda günümüzün en popüler sosyal medya platformları olarak bilinen Facebook, Whatsapp ve Instagram bulunmayacak. Bunun nedeni ise Huawei’nin kendisine savaş açan ABD’nin uygulamalarına karşı savaş açmış olması.

İşletim Sisteminin Ticari Hakları Satın Alındı

Kendisine ait işletim sistemi üzerinde aralıksız çalışmaya devam eden Huawei, sistemin ticari marka haklarını da satın aldı. Herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Huawei işletim sistemli akıllı telefonlar 2020 yılı itibari ile piyasada yerini alacak. Sistemin akıllı telefonlar ile birlikte bilgisayar, tablet, televizyon, araba ve akıllı giyilebilir teknoloji cihazlarında da kullanıma girmesi bekleniyor.

Son Bilgilere Göre Adı Ark OS Olacak

Huawei, işletim sisteminin adı hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak gelen bilgilere göre, işletim sistemine konması beklenen en muhtemel isim ‘Ark OS’ olarak biliniyor. İlk aşamada HongMeng OS olarak tescillenmiş olan işletim sisteminin adı için Huawei Ark OS, Huawei Ark ve Ark OS isimleri telaffuz ediliyor. Son alınacak karar ile işletim sisteminin adı ne olacak bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.