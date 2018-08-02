Huawei Honor Note 10 özellikleri ve fiyatı

Huawei markası akıllı telefon dünyası bundan birkaç sene önce kimse tercih etmiyordu. Fakat bugünlerde Huawei, satış rakamları ile lider markaları arasına girdi.

Uygun fiyat ve performans konusunda başarılı modeller üreten Huawei’nin yeni modeli Honor Note 10 tanıtıldı. İstersenz bu telefonun özelliklerine bakalım;

Huawei Honor Note 10 ekran özellikleri: Bu modelide 6.95 inçlik oldukça dev bir ekran bulunuyor. Tablet telefon karışımı diyebileceğimiz bu modelde AMOLED ekran teknolojisi kullanılmaktadır. 355 PPI Piksek yoğunluğu ile oldukça canlı bir ekrana sahiptir. Emotion UI 8.2 arayüz ile Android platformunda kullanışlı bir arayüzü bulunuyor. Son olarak ekran/Gövde oranı yüzde 81.48’dir.

Huawei Honor Note 10 batarya özellikleri: Ekran büyük olunca mecburen batarya kapasitesi de yüksek olmak zorundadır. 5000 mAh’lık bir batarya ile çok rahatlıkla bir günü devirebilirsiniz. Bu büyüklükteki bir bataryayı şarj etmeside zor olduğu için Huawei’nin kendi teknolojisi olan SuperCharge destek veriyor. 5V/5A gibi çok hızlı şarj olabilmektedir. Diğer modeller 2A ile şarj olduğunu hatırlatalım.

Huawei Honor Note 10 kamera özellikleri: 16 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka kamera F1.8 diyafram açıklığına sahiptir. Ayrıca 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası 24 MP çözünürlüğündedir. Selfie kamerası ise 13 MP ve 1080p video kaydı yapabilirsiniz.

Huawei Honor Note 10 performansı: 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicom Kirin 970 yonga seti bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonu istesenizde yavaşlatamazsınız. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Tabi bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecek olan bu modelde NFC ve parmak izi okuyucusu bulunmaktadır.

Huawei Honor Note 10 Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir gelişme olursa sizleri bilgilendireceğiz. Huawei Honor Note 10 yurtdışı fiyatlarına baktığımızda 6GB RAM+64 GB -‘lı versiyonu için 409 dolar (1950 TL), 6GB RAM+128 GB’lı versiyon için 468 dolar (2250 TL), 8 GB RAM+128 GB’lı versiyon için 527 dolar (2550 TL) olacağını görüyoruz. Tabi bunlar yurtdışı fiyatları olduğu için Huawei Honor Note 10 Türkiye fiyatı oldukça yüksek olacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)