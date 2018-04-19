Huawei Honor 10 özellikleri

Huawei akıllı telefon çemberine bir yenisini daha kattı. Huawei Honor 10 tanıtıldı. İsterseniz teknik özelliklerine kısaca bakalım;

İlk bakışta 5.84 inçlik 432 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı yüzde 79.92’dir. Bu ekranı 3400 mAh‘lık bir batarya destekliyor. Honor SuperCharger hızlı şarj teknolojisi bulunmaktadır. Huawei bu modelde kameraya önem verdiğini görüyoruz. 16 megapiksellik arka ana kamerave 24 megapiksellik ikinci arka kamera yer almaktadır. Selfie kamerası ise 24 megapiksel çözünürlüğüne sahiptir. Performans konusunda da iddialı olan Honor 10, 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 970 chipset’e sahiptir. 6 GB RAM ile oldukça hızlı bir kullanım hedeflemektedir. 4.5G, NFC ve kızılötesi özelliklerininde yer aldığı Huawei Honor 10 modeli satış fiyatı konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor.

Huawei Honor 10 Türkiye’ye gelecek mi sorusuna ise malesef net bir yanıt veremiyoruz.

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